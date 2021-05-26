آخر تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة: تستوعب 1.6 مليون نسمة

مدينة العلمين الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، والتى يتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 48917 فداناً، ومن المخطط أن تستوعب 1.6 مليون نسمة، كأول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المناطق السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

وترصد الوطن فى سطور، آخر تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة، التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

آخر تطورات مشروعات مدينة العلمين الجديدة

- جارى تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية.

- جارى تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.

- الإعداد حالياً لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

- يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا.

- جارى تنفيذ 35 عمارة 840 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، ووصلت نسبة التنفيذ لـ30%.

- جارى تنفيذ 80 عمارة «1920 وحدة» بالمرحلة الأولى بالمشروع وتم الانتهاء من 1080 وحدة منها.

- جارى تنفيذ الحى اللاتيني، بمساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق، بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 11711 وحدة بمستوى تشطيبات فاخرة.

- من المستهدف أن تكون مدينة العلمين الجديدة مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تضم إسكاناً لجميع شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وكل الخدمات المختلفة.

- يبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.

- جارى تنفيذ الأعمال الخرسانية لـ15 برجاً، بينما تم البدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج.

- جارى الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بالمنطقة الترفيهية.

- تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى، بالممشى السياحي، ويبلغ طول المشروع 7 كم.

- جارى تنفيذ المدينة التراثية، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ.

- تنفيذ مشروع الداون تاون، ويتكون من 40 عمارة بها 1320 وحدة، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح من 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة وحتى 300 متر مسطح لوحدات Twin House بالروف.

- كما يجرى تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط «العمارة مكونة من دور أرضي بالإضافة إلى 7 أدوار متكررة»، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %.