«إلحاق العمالة» تلجأ لألبانيا لتسفير المصريين للسعودية: ترانزيت أرخص

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركات إلحاق العمالة استعانت بدولة ألبانيا كإحدى الدول الترانزيت الأرخص في قائمة الدول التي تضطر العمالة المصرية للسفر إليها والإقامة فيها تمهيدا للسفر إلى السعودية.

واضطر عدد كبير من العمالة المصرية بعد القرارات السعودية الأخيرة بتعليق السفر لعدد من الدول إليها.

ولجأت شركات إلحاق العمالة إلى هذه الدولة للإقامة بها لكونها غير محظور السفر منها إلى السعودية مثل الإمارات والبحرين وكينيا، حيث يتكلف السفر إلى هذه البلاد تكاليف باهظة تتجاوز الـ 30 ألف جنيه مصري للشخص الواحد.

وكشف أمام أن هناك أكثر من 70 ألف عامل مصري حصلوا على تأشيرات عمل للسعودية منذ تاريخ الإغلاق الثاني لجائحة كورونا في 9 فبراير الماضي ولم يتمكنوا من السفر ومهددين بفقد فرص عملهم في السعودية وإعادة الإجراءات كلها بتكلفة أخرى وبعضهم أعاد بالفعل إجراءات ومستندات السفر منذ التعليق الأول في مارس 2020.

وفي السياق نفسه، عقَّب إمام على بيان أطلقته وزارة الخارجية السعودية وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية من إطلاقها لخدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم العالقة منذ شهر فبراير الماضي بأن الشركات لم تتلقَ أي إخطارات من السفارة بشأن تأشيرات العمالة المصرية وأن أزمة تأشيرات العمالة ما زالت قائمة.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت تمديد التأشيرات العالقة لعدد من الدولة حتى تاريخ 31 يوليو 2021.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة بدون أي رسوم.

وأشار إمام إلى أن جميع التأشيرات فقدت صلاحيتها تماما، لافتا إلى أن تاريخ التمديد لهذه التأشيرات سينتهي بعد موسم الحج.