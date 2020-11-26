لو عاوز تسافر بره.. تعرف على شركات إلحاق العمالة المحظور التعامل معها

قد يقع المواطنون الباحثون عن فرصة للعمل بالخارج لمحاولات نصب من بعض الشركات التي تعلن أنها تعمل لإلحاق العمالة، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة لنشر أسماء الشركات المحظور التعامل معها لحين زوال سبب حظر التعامل معها.

وتستعرض "الوطن" أسماء الشركات المحظورة لإلحاق العمالة المصرية في التقرير التالي.

أسماء الشركات المحظورة

شركة ريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337

قوافل الرحمة لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 1088

شركة الامتياز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

شركة الباحة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185

شركة جراند الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1127

شركة مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607

شركة السند الدولى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902

شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51

شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055

شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086

شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099

شركة ابشر (ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103

شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558

شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487

شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922

شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578

شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 959

شركة نيوتايم لإحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187

شركة آى آن آى إيجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532

شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 964

شركة زهور النيل لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 1130

شركة السلطان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 562

شركة دار البيان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 1110

شركة الشروق العربية ترخيص 628

شركة محسب ترخيص 1083

شركة الشحات ترخيص 1178

شركة الجازع ترخيص 688

شركة انسيت ترخيص 893

شركة رمز العمران ترخيص 1174

شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889

شركة البيان ترخيص 1179

شركة باب رزق ترخيص 1179

شركة ديرب نجم ترخيص 1210

شركة الاصدقاء الدولية ترخيص 979

شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684

شركة السهم الذهبى ترخيص 1189

شركة البشائر ترخيص 1204

شركة السبيل ترخيص 125

شركة سنبلة ترخيص 1019 شركة الهدير ترخيص 429

شركة مشاعر و مواسم البركة ترخيص 518

شركة سوهاج ترخيص 1104

شركة جلال ترخيص 554

شركة ليدرز ترخيص 804

شركة المسافر ترخيص 885

شركة عين العرب ترخيص 1089

شركة عبدالمجيد ترخيص 950

شركة البلتاجى ترخيص 1152

شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190

شركة زهرة العرب ترخيص 245

شركة اركان ترخيص 996 شركة كريم سيف ترخيص 1167

شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684

شركة الطنطاوى ترخيص 1106

شركة اسراء الخليج ترخيص 1150

شركة ابراج المملكة ترخيص 925

شركة تساهيل ترخيص 1045

شركة التقوى ترخيص 689

شركة الشيشينى ترخيص 517

شركة سيف العرب ترخيص 1161

شركة يونس ترخيص 1008

شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162

شركة المنصه (الامانى سابقا) ترخيص 604

شركة بلان ترخيص 1223

شركة عبدالرازق ترخيص 398

شركة قمر اسكندرية ترخيص 732

شركة دانه النخبة ترخيص 746

شركة النهار الدولية ترخيص 398

شركة ابو عوف ترخيص 1040