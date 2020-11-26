لو عاوز تسافر بره.. تعرف على شركات إلحاق العمالة المحظور التعامل معها
كتب:
هبة وهدان
06:46 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
إجراءات سفر للخارج
قد يقع المواطنون الباحثون عن فرصة للعمل بالخارج لمحاولات نصب من بعض الشركات التي تعلن أنها تعمل لإلحاق العمالة، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة لنشر أسماء الشركات المحظور التعامل معها لحين زوال سبب حظر التعامل معها.
وتستعرض "الوطن" أسماء الشركات المحظورة لإلحاق العمالة المصرية في التقرير التالي.
أسماء الشركات المحظورة
شركة ريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337
قوافل الرحمة لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 1088
شركة الامتياز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185
شركة الباحة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1185
شركة جراند الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1127
شركة مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607
شركة السند الدولى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902
شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51
شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055
شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086
شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099
شركة ابشر (ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103
شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558
شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487
شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922
شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578
شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 959
شركة نيوتايم لإحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187
شركة آى آن آى إيجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532
شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 964
شركة زهور النيل لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 1130
شركة السلطان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 562
شركة دار البيان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 1110
شركة الشروق العربية ترخيص 628
شركة محسب ترخيص 1083
شركة الشحات ترخيص 1178
شركة الجازع ترخيص 688
شركة انسيت ترخيص 893
شركة رمز العمران ترخيص 1174
شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889
شركة البيان ترخيص 1179
شركة باب رزق ترخيص 1179
شركة ديرب نجم ترخيص 1210
شركة الاصدقاء الدولية ترخيص 979
شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684
شركة السهم الذهبى ترخيص 1189
شركة البشائر ترخيص 1204
شركة السبيل ترخيص 125
شركة سنبلة ترخيص 1019 شركة الهدير ترخيص 429
شركة مشاعر و مواسم البركة ترخيص 518
شركة سوهاج ترخيص 1104
شركة جلال ترخيص 554
شركة ليدرز ترخيص 804
شركة المسافر ترخيص 885
شركة عين العرب ترخيص 1089
شركة عبدالمجيد ترخيص 950
شركة البلتاجى ترخيص 1152
شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190
شركة زهرة العرب ترخيص 245
شركة اركان ترخيص 996 شركة كريم سيف ترخيص 1167
شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684
شركة الطنطاوى ترخيص 1106
شركة اسراء الخليج ترخيص 1150
شركة ابراج المملكة ترخيص 925
شركة تساهيل ترخيص 1045
شركة التقوى ترخيص 689
شركة الشيشينى ترخيص 517
شركة سيف العرب ترخيص 1161
شركة يونس ترخيص 1008
شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162
شركة المنصه (الامانى سابقا) ترخيص 604
شركة بلان ترخيص 1223
شركة عبدالرازق ترخيص 398
شركة قمر اسكندرية ترخيص 732
شركة دانه النخبة ترخيص 746
شركة النهار الدولية ترخيص 398
شركة ابو عوف ترخيص 1040