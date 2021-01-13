«مكافحة الإدمان»: 350 مواطنا في حي الأسمرات طلبوا العلاج

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إن القيادة السياسية، لا تنقل البشر إلى مساكن من حجارة فقط، ولكن تعمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتغيير العادات التي اعتادوا عليها، مشيرا إلى أنه تم علاج أول دفعة من الإدمان في حي الأسمرات، موضحا أنهم بدأوا في تعمير عقول الأهالي هناك، وكل الأماكن الجديدة التي تم تسكين الأسر فيها بسبب شعورهم بعدم الأمان في أماكن معيشتهم السابقة، لافتا إلى أن 350 مواطنا طلبوا العلاج من الإدمان.

50 متطوعا من حي الأسمرات

وأضاف «عسكر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه تم اختيار فريقا من قلب حي الأسمرات مكونا من 50 متطوعا، وتم تدريبهم على قدرات التواصل ومواجهة المشكلات وتوصيل المعلومات، والتوعية بالمخدرات وأنواعها وتفاصيلها، وطرق وأماكن العلاج، واستمرت هذه التدريبات لمدة سبعة شهور.

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عنصر الثقة والاطمئنان مهم جدا خاصة أن هناك تجمعات سكنية كبيرة في هذه المنطقة، حيث أنشأوا عيادة وخط ساخن للأهالي داخل حي الأسمرات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اكتساب الاطمئنان والثقة، وبدأوا في تقوية عزيمة المتطوعين للتعامل مع الحالات، وخلال 4 شهور تردد على الخط الساخن أكثر من 350 مريضا، تم توجيههم إلى أماكن تقديم العلاج بالمجان، وبعضهم أتم البرنامج العلاجي له، ولم يدفعوا «ولا مليم»، مشددا على أن مسألة تقديم العلاج مجانا كان له أثر كبير.

أول برنامج تدريبي

وأشار إلى أن أول برنامج تدريبي للمتعافين كان يضم 10 أفراد، ووتم تقسيم باقي الراغبين في التعافي إلى مراحل، والوزارة سوف تستمر في متابتهم لسنوات، ولذلك فإن تواجد العيادة داخل حي الأسمرات يفرق كثيرا في تقديم العلاج لهم.