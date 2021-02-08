«مكرم» تشكر «ملتقى شباب الخير» للمصريين بالكويت لدعمهم حي الأسمرات

في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال دعوة المصريين بالخارج للمشاركة ودعم الأكثر احتياجا من إخوانهم بالداخل، وتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

واستجابت مؤسسة «ملتقى شباب الخير» للمصريين بالخارج -ومقرها الكويت، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة؛ للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، حيث سلم أعضاء المؤسسة ملابس وبطانيات لأهالي حي الأسمرات، بحضور نائب محافظ القاهرة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رئيس حى الأسمرات، ونائب رئيس الحي.

من جهتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عميق شكرها لكافة القائمين والعاملين بمؤسسة «ملتقى شباب الخير» للمصريين بالخارج ومقرها الكويت وهم؛ هاني كمال رئيس مجلس الامناء للمؤسسة، محمود طلعت عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق، هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة، لما تقدمه المؤسسة من جهد في إطار تقديم مساعدات مادية مختلفة لعدد من المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وتلبيتهم السريعة لطلبات دعم هذه الأماكن.

كما أشادت وزيرة الهجرة، بتنفيذ المؤسسة عدة حملات بعدة قرى، ومن أهمها الاتفاق على تركيب وصلات المياه بعدة قرى في محافظة الفيوم، وإهداء البطاطين ودعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا، وكذلك إهداء ملابس وبطانيات لقاطني حي الأسمرات، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس السيسي بتوجيه منظمات المجتمع المدني بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصري.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجًا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال، داعية الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»؛ حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس السيسي التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.