توريد 236 ألف طن قمح وتحصين 113 رأس ماشية بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الجاري، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة من القمح منذ بدء موسم التوريد رسميا في 15 إبريل الماضي حتى اليوم الأحد، إلى 235 ألف و750 طن قمح بنسبة 117.8% من المستهدف توريده هذا العام.

وناقش محافظ بني سويف، تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020 /2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 3950 متراً بنطاق مركز ومدينة ناصر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 501 حالة تعد على مساحة إجمالية 200 ألف و711 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، وحتى اليوم الأحد، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ضمن الحملة القومية لتحصين الأبقار والاغنام ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، حتى اليوم، بلغ 113 ألفاً 389 رأس، منها 91 ألف و 381 رأساً من الأبقار، و22 ألف من الأغنام والماعز وذلك منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبرايل الماضى، وحتى اليوم الأحد، مع تواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.