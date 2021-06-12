إصابة 4 أشخاص في حادثين بـ«صحراوي بني سويف الشرقي»

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور، في حادثي انقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، اليوم السبت، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفيات.

في الحادث الأول تلقى مرفق الإسعاف في بني سويف، إخطارًا من النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغا، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق سنور اتجاه المنيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: شريف يحيى السيد حسن، 35 عاما، مقيم محافظة القاهرة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وعادل حسن توفيق، مقيم محافظة القاهرة، مصاب اشتباه كسر بعظمة الترقوة، 35 عاما، ومحمد أحمد ابو الحسن، مقيم محافظة القاهرة، 28 عاما، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وفي الحادث الثاني تلقى مرفق الإسعاف في بني سويف إخطارا من النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور اتجاه المنيا بحوالي 12 كيلو، ما أسفر عن إصابة شخص.

وتبين أن المصاب هو صموئيل جرجس رزق، 44 عاما، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، مقيم محافظة القليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى التكامل بالمنيا لقربها من مكان الحادث، لسرعة تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادثين ورفع آثارهما بمعرفة رجال المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.