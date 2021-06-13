شاب يحاول الانتحار أمام قطار في بني سويف.. والسائق ينقذه (فيديو مرعب)

فوجئ قائد القطار رقم 890 (القاهرة - أسيوط)، أيمن الحسيني سليم، ومساعده طه هاشم، صباح اليوم، وتحديدا في الساعة 1.40 دقيقة صباحا، وعند مروره من محطة طنسا التابعة لمركز بني سويف، بوجود شخص على قضبان السكك الحديدية، وبعد إيقاف القطار تبيّن أنّه شخص يريد الانتحار تحت عجلات القطار.

وأبلغ قائد القطار، المختصين، وحضرت حراسة المحطة وتحفظت على الشخص بمعرفة نظراء المحطة، واستكمل السائق رحلته، بعد إنقاذ شخص من الانتحار تحت عجلات القطار.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كشف عن أنّ الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتقليل حوادث القطارات، منوها بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدّق على إلحاق 300 مهندس للعمل بالسكة الحديد كسائقي قطارات.

وقال كامل الوزير، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ تقليل حوادث القطارات مهمتنا الأساسية خلال الفترة المقبلة، وسيتم تعيين خريجين من كليات هندسة تكنولوجيا، للعمل كسائقين للقطارات، وتقديم رواتب وحوافر جيدة لهم، ضمن خطة وزارة النقل لإحداث طفرة كبيرة في السكة الحديد.

وأضاف الوزير، أنّ الوزارة تنفذ حاليا مشروعات عملاقة لتطوير السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، منوها بأنّ اختيار المهندسين يكون وفقًا لمعايير الاختيار التي تضعها القوات المسلحة، فضلًا عن عقد دورة تدريبية لهم بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر، قبل التصديق على تعيينهم.