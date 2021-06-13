اعترافات صادمة لقاتلة نجل شقيق زوجها بالقليوبية: «سحر أمه دمرني»

اعترافات صادمة أدلت بها المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها بشبين القناطر، حيث بررت جريمتها بالانتقام من أم الطفل، التي قامت بعمل سحر لها ما حول حياتها لجحيم ودفعتها لارتكاب جريمتها.

واعترفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة والشرطة، بأنها استدرجت الطفل إلى مسكنها أثناء لهوه بالشارع الذي يسكنون به، وبعد أن دخل الطفل للطابق الأرضي المخصص جزء منه لتربية الماشية، قامت بوضع رأسه داخل حوض المياه، فأودت بحياته، ووضعت جثته داخل الجوال وتركته أسفل بئر السلم مسكنها حتى حضر زوجها، عم الطفل، سائق، 40 سنة، وطلبت منه اصطحابها بالجوال لإلقائه عقب إيهامه أن بداخله كمية من القمامة والمخلفات.

وأصرت الزوجة على طلبها، وانصاع زوجها مراعاة لحالتها النفسية السيئة، فقام بمرافقتها بدراجته النارية وصولاً لمكان العثور الذي ألقت فيه الجوال، وانصرفا عقب ذلك.

وخلال التحقيقات، أكد عم الطفل عدم علمه بارتكاب زوجته للواقعة، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة.

التحريات: زوجة العم قتلت طفل القليوبية بسبب السحر

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، برئاسة اللواء حاتم حداد، وجود خلافات عائلية تفاقمت في الآونة الأخيرة بين والدة الطفل وزوجة عم الطفل، لاعتقاد الأخيرة بقيام والدة المجني عليه بأعمال سحر، ما تسببت فـي إصابتها بحالة عدم اتزان نفسي واكتئاب مستمر، الأمر الذي دفعها إلى الانتقام منها وقتل الطفل.