حنان ترك وزوجها.. صورة أسرية لنفي شائعة العودة للتمثيل

تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك وزوجها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة تجمعهما سويًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» مصحوبة بتعليق منها وقولها «نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».

حنان ترك تستعين بزوجها لنفي شائعة خلعها الحجاب: اللهم لاتحرمنا نعمك

نشر صورة حنان ترك وزوجها عبر حسابها بالسوشيال ميديا جاء بعد الشائعات التي طالت الفنانة المعتزلة خلال الفترة الماضية بشأن عودتها للفن مجددًا وتخليها عن الحجاب، وذلك على خلفية الصورة التي نشرتها الفنانة منة شلبي وهي بصحبة حنان قبل اعتزالها الفن وظهرت في الصورة بملابس مكشوفة وشعرها منسدل على كتفيها، وعلقت حنان ترك وقتها على الصورة بالإعجاب ودخلت النجمتان في تبادل كلمات الثناء والاشتياق لبعضهما البعض.

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

وكتبت منة شلبي تعليقًا على صورتها وحنان ترك «وحشتيني أوي ودائمًا في القلب يا حب»، وفي الوقت الذي جاءت فيه بعض التعليقات رافضة لنشر صورة «حنان» دون غطاء الرأس وأنها قد تتسبب في غضبها، إلا أن المفاجأة جاءت في رد الفنانة المعتزلة على الصورة بشغف وقولها «حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب».

وتسببت الصورة التي نشرتها منة شلبي وتعليق حنان ترك، في زيادة التكهنات حول عودة حنان ترك للتمثيل وتخليها عن الحجاب، وسبق وتعاونت النجمتان سويًا في فيلم «أحلى الأوقات» مع هند صبري، تأليف وسام سليمان، إخراج هالة خليل.

حنان ترك تتمسك بقرار اعتزالها التمثيل نهائيًا

وأكدت مصادر أن الفنانة المعتزلة تلقت عروضًا كثيرة للعودة للتمثيل واتصالات من أصدقائها، إلا أنها تتمسك بحياتها الأسرية الدافئة ولا ترغب في الوقوف أمام الكاميرات مرة أخرى.

سبق ونشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة مع زوجها الحالي عبر حسابها بـ«انستجرام» وعلقت عليها بقولها: زي النهاردة من 9 سنين كنا أول مرة نشوف بعض.. أحلى سنين عدت وإن شاء الله الجاي أحلى.

واعتزلت حنان الترك التمثيل نهائيًا عام 2012 منذ نحو 9 سنوات وكان آخر عمل درامي قدمته بالحجاب كان مسلسل الأخت تريز.