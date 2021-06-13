فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالغردقة للصيانة الدورية الأربعاء

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، هي مناطق مجلس المدينة، والمحافظة، واستراحة المحافظ، ومركز معلومات المرافق، ومديرية الأمن، والرقابة الإدارية، وذلك لمدة 15 دقيقة، من الساعة 7.30 حتى 8.30 وذلك يوم الأربعاء المقبل لعمل الصيانه الدورية.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (7) سفن، حيث تم تداول (8000) طن بضائع و(384) شاحنة، وشملت حركة الواردات (4800) طن بضائع، و(254) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (3200) طن بضائع و(130) شاحنة بضائع .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين «محبة» و«الحرية 2»، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي «دليلة»، و«محبة»، و«بوسيدون إكسبريس»، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة «عمان»، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة «Med Way»، وعلى متنها 303 سيارات بوزن 606 أطنان قادمة من جدة.

من ناحية أخرى، استقبلت فنادق الغردقة سائحين من أرمينيا بالورود لدى وصولهم الفنادق قادمين عبر أول رحلة طيران قادمة من أرمينيا، وعلى متنها 180 سائحًا، كما تم تقديم مشروب الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين في أسرع وقت ممكن، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.