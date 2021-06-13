رئيس النيابة الإدارية يعلن تفعيل النظام الإلكتروني ويحظر تدوين التحقيقات يدويا

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الكتاب الدوري رقم 4، بخصوص دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، في إطار تفعيل النيابة الإدارية لسياسة التحول الرقمي وميكنة أعمالها لتطوير الأداء تحقيقًا للعدالة الناجزة وذلك ضمن خطة مصر 2020 «التحول الرقمي كإستراتيجي قومية).

وسبق وأصدَر «المشناوي»، القرار رقم 121 لسنة 2020 بتاريخ 2 أبريل 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي وتحديد إختصاصاتها لذلك يتعين الآتي:-

1- التزام كل النيابات التي تمّ تطبيق منظومة التحول الرقمي عليها بميكنة كل أعمالها وإجراءات التحقيق والتصرف من خلال تدوين كل تحقيقاتها ومذكراتها إلكترونيا على الحاسوب وحظر تدوينها يدويًا.

2- الاهتمام بالتدريب الذاتي وتنمية المهارات على أساسيات الحاسب الآلي لتحديث وتطوير الأداء.

3- أتاح التدريب للمنفذين على برنامج إدارة القضايا والدعم الفني لتطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي.