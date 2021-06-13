«متدوروش كتير».. سر اختفاء دوائين شهيرين من الصيدليات

فوجئ كثير من المواطنين، باختفاء مستحضري شراب فيجاسكين للأطفال، وأقماع مينوفللين أطفال وكبار، من الصيدليات، دون معرفة السر وراء ذلك، في وقت لا يزال الأطباء يوصفونهما في «روشتاتهم» للمرضى، حيث يستخدم الأول كمسكن ومضاد فعال للالتهابات وله خواص خافضة للحرارة لاحتوائه على مادة الباراسيتامول، بينما يستخدم الثاني كموسع للشعب الهوائية.

إلغاء المستحضرين

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، المُنتجة لـ«فيجاسكين» و«مينوفللين»، كشفت أنه جرى إلغاء مستحضر فيجاسكين أطفال من قبل وزارة الصحة، وتحويل مستحضر فيجاسكين كبار إلى جدول، وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات المستحضر، دون تقديم المزيد من التوضيحات عن الأسباب وراء ذلك.

وأوضحت الشركة التابعة لـ«القابضة للأدوية»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن أقماع مينوفللين للأطفال والكبار، كانت تمثل 50% من طاقة قسم الأقماع، قبل أن يتم إلغاء المستحضر من قبل الوزارة.

ارتفاع أسعار البودرات البيطرية وتراجع مبيعات «بنج الأسنان»

وكشفت الشركة، في محضر جلسة الجمعية العامة قبل أسابيع، عن سعيها زيادة أسعار البودرات البيطرية بمخاطبة وزارة الصحة في ذلك، وأرجعت انخفاض مبيعات بنج الأسنان «الكربولات» إلى إغلاق بعض المستشفيات وتحويلها إلى عزل، وغلق معظم عيادات الأسنان.

وأكدت الشركة أنها بصدد اتخاذ إجراءات لتحريك أسعار 36 مستحضراً، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها عن سعر البيع، خلال الفترة المقبلة، حرصاً على تواجد تلك المستحضرات في السوق.

وكشف تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021، المرسل إلى البورصة المصرية، أن شركة الإسكندرية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن إجمالي المبيعات بلغت نحو 884.310 مليون جنيه ​حتى 31 مارس 2021، منها 492.507 مليون قيمة مبيعات مستحضرات البنادول، الأمر الذي يتعين معه تنشيط المبيعات وتنويع التشكيلة البيعية وعدم الاعتماد على أصناف معينة.