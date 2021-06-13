ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 14% خلال الربع الأول

كشف تقرير للتمثيل التجاري المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14%، على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021 نحو 215 مليون دولار، مقارنة بقيمة 188,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، حققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 174.3 مليون دولار، بعد أن كانت 159.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق والتي وصلت فيه إلى 159.3 مليون دولار.

كما زادت الواردات المصرية من الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت إلى 39% لتصل قيمتها 40 مليون دولار، مقابل 29.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

واحتلت مصر المركز 14 في قائمة الدول المصدرة إلى الجزائر، والمركز 23 في قائمة الدول المستوردة من الجزائر.

وقال التقرير، إنه تمثلت أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري في زيت الصويا بقيمة بلغت نحو 31.3 مليون دولار، يليه المحضرات الغذائية لمرضى الأورام بقيمة 20 مليون دولار، ثم الفاصوليا البيضاء بقيمة 10.1 مليون دولار، أسلاك النحاس بقيمة 10 ملايين دولار، أعلاف الحيوانات 9 ملايين دولار.

وكذلك صادارات بولي أيثلين بقيمة 9 ملايين دولار، ورقائق بولي أيثلين بقيمة 6.2 مليون دولار، وأقمشة منسوجة بنحو 3.8 مليون دولار، وأقمشة منسوجة أخرى من شعيرات مختلفة الألوان بقيمة 3.5 مليون دولار، وجرانيت مقطع في شكل كتل أو ألواح بقيمة 3.1 مليون دولار .

وشهدت قائمة الصادرات المصرية من الجزائر دخول بعض البنود الجديدة منها أعلاف الحيوانات بقيمة 9 ملايين دولار بما يمثل 5.2% من إجمالي الصادرات المصرية للجزائر خلال تلك الفترة، وديكسترين وغيره من أنواع النشا المعدل بقيمة نحو 664 ألف دولار بما يمثل نسبة 0.35% من إجمالي تلك الصادرات.

وكذلك الورق والورق المقوى بوزن لا يتجاوز 150 جم، بقيمة 480 ألف دولار بما يمثل 0.28% من إجمالي تلك الصادرات.

وبالنسبة لقائمة الوارادات المصرية من الجزائر، يعتبر الغاز السائل بأنواعه من أهم بنودها بقيمة بلغت نحو 39.3 مليون دولار أي ما يمثل 97% من إجمالي الواردات المصرية من الجزائر خلال تلك الفترة، محققة بذلك زيادة بنسبة 53% مقارنة بقيمتها (25.7 مليون دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وشملت القائمة كذلك في خيوط القطن بقيمة 300 ألف دولار، وإطارات السيارات بقيمة 255 ألف دولار، وإضافات محضرة للأسمنت بقيمة 190 ألف دولار، وبوليميرات الستيرين بقيمة 184 ألف دولار.