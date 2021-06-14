لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على روابط امتحانات المواد من منصة حصص مصر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات علمية ونماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر التعليمية، موضحة أنه يمكن للطلاب من خلال هذه النماذج التعرف على شكل الورقة الامتحانية وطبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحقظ والتلقين.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز روابط امتحانات حصص مصر في جميع المواد كاملة عبر تطبيق تلجرام:

• امتحانات حصص مصر لغة إنجليزية كاملة من هنــــا

• امتحانات حصص مصر لغة عربية كاملة من هنـــا

• امتحانات حصص مصر كيمياء كاملة من هنــا

• امتحانات حصص مصر فيزياء كاملة من هنــا

• امتحانات حصص مصر لغة فرنسية كاملة من هنــا

• امتحانات حصص مصر ديناميكا كاملة من هنــا

• امتحانات حصص مصر استاتيكا كاملة من هنــا

• امتحانات حصص مصر تفاضل وتكامل من هنــا

• امتحانات حصص مصر جبر وهندسة فراغية من هنــا

• امتحانات حصص مصر جيولوجيا كاملة من هنــا

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على الطلاب بضرورة الاهتمام بجميع مصادر التعلم والمنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن هذه المنصات تقدم شرحاً على مدار الساعة في جميع المواد الدراسية التي تضاف لمجموع الطالب.

شوقي: سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي في اللجان الامتحانية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد ورقياً وإلكترونياً، موضحاً أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً لضمان عدم تدخل العنصر البشري، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وتدوين أي ملاحظات على الكتاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن كل التفاصيل المتعلقة بكيفية الإجابة على نظام البابل شيت في الامتحانات قبل الامتحان التجريبي الثالث، موضحاً أن الامتحان التجريبي سيعقد أول يوم فقط في المدارس بالنظامين الورقي والإلكتروني، مؤكداً أنه سيتم استكمال الامتحانات في المنزل بالتابلت فقط.