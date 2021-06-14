تجارية الإسكندرية: شركات السياحة تحتضر بسبب توقف تنظيم الحج والعمرة

قال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركات السياحة المصرية «تحتضر» بسبب توقفها بشكل نهائى عن تنظيم رحلات الحج والعمرة للعام الثانى على التوالى، مضيفًا «منذ بدء جائحة كورونا فبراير من العام الماضى لم تستطع الشركات تنظيم أية رحلة عمرة أو حج، وذلك لعدم سماح المملكة العربية السعودية للعديد من مواطنى الدول الإسلامية من بينهم مصر بالسفر لأداء العمرة، فضلا عن قصرها أداء الحج على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة».

عرض الشركات للبيع

وأضاف «الحلو»، لـ «الوطن»، أن الشركات السياحية وعددها نحو 3 آلاف شركة، توقف عملها بشكل تام خلال العامين الماضيين، نظرا لأن 90% من تلك الشركات تعمل فقط فى تنظيم برامج الحج والعمرة، موضحا أن غالبية الشركات أغلقت وقام البعض منها بطرح الشركة للبيع.

وأشار إلى أن الشركات طوال تلك الفترة لم تتلق أي دعم من أى جهة لتستمر فى العمل باستثناء الإعانات الاستثنائية التى تحصل عليها العاملون بالشركات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن قطاع الشركات هو أقل فئات القطاع السياحى حصولا على دعم أو مساعدة رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع.

خسائر مالية كبيرة

ومن جهته قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات جراء توقف العمل بصورة تامة مع استمرارها في دفع رواتب الموظفين والمستحقات الشهرية كالكهرباء والإيجارات، إلا أن الغرفة لم تقم بمساعدة الشركات بأي مبالغ مالية تعينها على الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة، موضحا أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنحل رفض الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات لصرف إعانات للشركات من أموال الغرفة التي هي في الأساس أموال الشركات.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية لاسيما العاملة في تنظيم برامج العمرة والحج، تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لتوقف عملها بشكل تام، نظرا لعدم تنظيمها لأية رحلة حج اوعمرة منذ فبراير 2020، فضلا عن تراجع حركة السياحة الوافدة خلال العامين الماضيين بصورة غير مسبوقة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت أمس الأول السبت، الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، والتى قصرت أداء الحج على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة.