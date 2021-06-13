القمة الدولية للتنمية العمرانية تكرم رئيس «صناع الخير» لجهوده في إعمار القرى

كرمت القمة الدولية للتنمية العمرانية مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، للنجاحات الكبيرة والجهود المتميزة، في تنفيذ مبادرة قرى الأمل واستهداف إعادة إعمار1000 منزل لـ 1000 أسرة غير قادرة في القرى الأكثر احتياجا خلال 1000 يوم.

وتم تنظيم القمة الدولية للتنمية العمرانية، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران، الذي استضافته القاهرة مؤخرا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وكبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، الخبراء، وضم عدة فعاليات متوازية بهدف إبراز التجربة المصرية في هذا المجال وتسليط الضوء عليها، وتكريم شركاء العمران من جهات منفذة أهلية وحكومية، ومسئولين واستشاريين ومنتجي مواد بناء ممن كانت إسهاماتهم مؤثرة في إنجاح التجربة.

وفي كلمته بالقمة، استعرض مصطفى زمزم تجربة مؤسسة صناع الخير للتنمية في إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا ونجاحاتها المتتالية في تحقيق مستهدف وطني، يستجيب لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية الريف المصري والسعي لخلق نموذج للمؤسسات الأهلية المصرية، ويسعى في تقديم خدماته إلى الانتقال بالعمل الأهلي من تقديم المساعدات العينية الموسمية، إلى إطلاق مبادرات أهلية رائدة، تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع عريض من الشعب المصري وهم سكان القرى الأشد احتياجا.

وأشار «زمزم» إلى أن صناع الخير، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالشراكة مع عدد من كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية، أطلقت مبادرة قرى الأمل، لتستهدف إعادة إعمار 1000 منزل لـ1000 أسرة غير قادرة في عدد من القرى الأشد احتياجا خلال 1000 يوم.

وأن التصميم المعماري الذي نفذته صناع الخير، في إعادة إعمار المنازل، جاء متوافقا مع احتياجات الأهالي الرئيسية، ومناسبا لطبيعة الظروف المعيشية والمناخية التي يعيش فيها الشرائح المستهدفة، وأن زيارة بسيطة لقرى، مثل قرى دار السلام والسدح بالفيوم وسمطا بحري بقنا والشهامة بأسوان، توضح للزائر حجم ما أنجزته صناع الخير معماريا في منازل الأسر الأشد احتياجا بهذه القرى.

يذكر أن القمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، أهم أحداث ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران وترأستها الدكتورة نيفين عبدالخالق، وشارك فيها عدد كبير من المسؤلين والهيئات وثيقة الصلة بالعمران، وشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقشت القمة محاور رئيسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية واستعراض جوانب التجربة المصرية في التطوير الحضري، وترسيخ مفاهمية التنمية والانتماء وأثر مدن الجيل الرابع، والمدن الذكية على رفع جودة الحياة، والحفاظ المعماري والعمراني ومجالات إنتاج ونقل وتخزين الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك المياه والطرق ووسائل النقل الذكي والاتصالات والبنية الرقمية.