بروتوكول تعاون بين صناع الخير وبنك مصر لمحاربة مسببات العمى بالأقصر

وقعت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بالأقصر، بروتوكول تعاون مشترك، اليوم، لدعم مبادرة «عينك في عنينا»، لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الإجتماعي.

يهدف بروتوكول التعاون لإنقاذ 20 ألف مواطن غير قادر من الإصابة بالعمى من خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة للكشف على العيون وتسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء جراحات المياه البيضاء المطلوبة لهم.

مثّل صناع الخير في احتفالية توقيع البروتوكول هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة ووقع عن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، هناء البوريني مديرة المؤسسة وحضر احتفالية التوقيع هبة حسين مديرة برامج مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ترحيب المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الذراع التنموي لبنك مصر موضحا أن بروتوكول التعاون ينص على تعاون المؤسستين في تنظيم 33 قافلة طبية متخصصة تجوب القرى الأشد إحتياجا في 11محافظة وتقدم خدمات طبية عالية الجودة في مجالات توقيع الكشف على العيون وصرف القطرات العلاجية اللازمة وعمل النظارات الطبية وإجراء عدد 2000 عملية مياه بيضاء بالمجان تماماً للمستحقين ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم في القوافل وثبت إحتياجهم لإجراء جراحات المياه البيضاء.

وأكدت هناء البوريني مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع أن استهداف انقاذ 20 ألف مواطن مصري غير قادر من سكان القرى الأشد احتياج من الإصابة بالعمى يأتى ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى المشاركة بفاعلية ومن واقع المسئولية المجتمعية لبنك مصر، وأن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومن خلال الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى إلى كل مصري غير قادر في محل إقامته وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماماً من أجل تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار أمراض العيون في مصر والقضاء بشكل فعلي على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.