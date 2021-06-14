أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-6-2021 في مصر

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر السبانخ

تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم نحو 20 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 25 جنيهًا.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الفاصوليا اليوم الأحد، من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم الأحد نحو 5 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم الأحد، من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 1.5 جنيه وصولًا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وبدأ سعر البامية اليوم من 15 وصولا إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي والحامي نحو 6.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

التفاح

وتراوح سعر الكيلو جرام من التفاح ما بين 12 إلى 40 جنيهًا.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان اليوم الأحد، بين 4 و6 جنيهات.

سعر البطيخ

ويتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و40 جنيها.

سعر البرتقال

ويتراوح البرتقال أبوسرة بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر اليوسفي

ويتراوح اليوسفي ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ 10 جنيهات.

سعر الموز

وتراوح سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الكانتالوب

ويتراوح سعر الكانتلوب بين 4 و 8.5 جنيه.