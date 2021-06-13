أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد.. الكندوز يصل لـ150 جنيها

بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد الموافق 13 يونيو، حيث شهدت الأسعار حالة من الثبات على مدار الأيام الماضية بمحلات الجزارة في الأسواق المصرية، وترصد «الوطن» في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار اللحوم في الأسواق اليوم على النحو التالي، وفق أحد المجازر في محيط وسط البلد وميدان التحرير:

سعر اللحم الكندوز

سجل سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز في محلات الجزارة بين 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو جرام، بينما تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.

سعر لحم الضأن

تراوحت أسعار الكيلو جرام من اللحم الضأن في محلات الجزارة بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي

سجل سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 100 إلى 120 جنيهًا.

سعر الكبدة

واستقر سعر الكيلو من الكبدة البلدي عند 130 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم بين 120 إلى 130 جنيهًا.

سعر الستيك والبفتيك

وتراوح سعر الكيلو جرام من الستيك والبفتيك بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر القلب والكلاوي

وتراوح سعر الكيلو جرام من الكلاوي والقلوب بين 120 إلى 130 جنيهًا.

سعر السجق

وسجل سعر الكيلو جرام من السجق البلدي 120 جنيهًا ووصل إلى 120 و130 في بعض المناطق، في حين سجل المستورد بين 75 إلى 90 جنيهًا للكيلو جرام الواحد.

سعر الموزة الكندوز

وتراوح سعر الموزة الكندوز بين 130 إلى 150 جنيهًا.

كباب الحلة

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

عرق التربيانكو

وتتراوح أسعار عرق التربيانكو بين 140 لـ160 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الكندوز

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130 جنيها ووصلت لـ150 جنيها.

الكبدة الضأن

وتراوح سعر الكبدة الضأن بين 130 جنيها و150 جنيها.