«الفنادق»: التطعيم الداخلي والخارجي شرط لعودة السياحة لما قبل كورونا

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا أقل بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مضيفا لـ«الوطن» أن الانتهاء من تطعيم 50% من مواطني الدول المصدرة للسياح لمصر، فضلا عن تطعيم نحو 30 أو 40 مليون من المواطنين المصريين، كفيل بإعادة أعداد السياح الوافدين لمصر لما كانت عليه في 2019، مشيرا إلى أن البلدان التي سيحصل غالبية مواطنيها على التطعيم ستكون الأقدر على جذب السياح خلال الفترة المقبلة.

تطعيم العاملين بالسياحة

وأوضح الشاعر أنه تم الانتهاء حاليا من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، فيما يتم حاليا تطعيم العاملين بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والأقصر وأسوان بالجرعة الأولى من مصل كورونا، لافتا إلى أنه قبل انتهاء الموسم الصيفي الحالي، سيتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالسياحة بالجرعتين المقررتين.

سياح أوربا الشرقية

وأشار الشاعر، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا غالبيتها من سياح دول أوربا الشرقية، خاصة من أوكرانيا، لافتا إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا لم تبدأ حتى الآن في إرسال السياح إلى مصر، متوقعا أن يشهد الربع الأخير زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر.

ومن جهته، أكد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة في تصريحات سابقة، أن مصر لن تستقبل خلال الموسم السياحي الصيفي الذي يحل في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل سياحا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب قيام تلك الدول بحظر سفر مواطنيها للسياحة خارج دول الاتحاد خلال تلك الفترة، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها تلك الدول لمواجهة فيروس كورونا.