المنشآت الفندقية: الانتهاء من تطعيم 60% من العاملين بفنادق الإسكندرية

قال إنطوان غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح، إن عمليات تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح تسير بشكل منتظم، لافتا إلى أنه تم حتى الآن من الانتهاء من تطعيم نحو 60% من العاملين بفنادق الإسكندرية.

تطعيم كل العاملين بنهاية الشهر الجاري

وأضاف «غزال»، لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، بالجرعة الأولى من مصل كورونا قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك حتى يكون كل العاملين مهيئين لاستقبال النزلاء والسياح خلال الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح أن نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح لازالت منخفضة، شارحا «نسب الإشغال متفاوتة من فندق لآخر فهناك فنادق نسب الإشغال بها 5%، وأخرى نسب الإشغال بها 30%».

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددهم نحو 100 ألف عامل بالجرعة الأولى، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد البدء في تطعيم العاملين بهاتين المحافظتين بالجرعة الثانية من التطعيم.

وأوضح «عاقل»، أنه تم الانتهاء من تصميم الشعار الذي سيوضع على الفنادق التي خضع العاملون بها للتطعيم بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، كما سيرتديه العاملون من متلقي اللقاح على صدورهم كـ «شارات» أو «لوجو» أثناء تواجدهم بالعمل، مضيفا أن الغرفة ستخاطب الفنادق بداية من الأسبوع المقبل لحصر أسماء العاملين الذين تلقوا اللقاح لديها، وذلك تمهيدًا لإرسال الكميات المطلوبة من الشعار.

وأوضح أن الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي المصري سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال الشهور المقبلة خاصة مع إشتراط العديد من الدول ضرورة تطعيم كل المتعاملين مع السياح بأمصال كورونا للسماح لمواطنيها بالسفر للسياحة.