معيط ينفعل بعد اتهام نائب الحكومة بالفشل: كنا بنستلف وحاليا بنحقق فائض
كتب:
محمد يوسف
05:53 م | الأحد 13 يونيو 2021
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي طبقته، ولكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية، هي من أكدت أن ما حققته مصر في ظل الظروف الحالية يحسب لمصر.
وانفعل وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، على حديث النائب أحمد فرغل، الذي اتهم الحكومة بالفشل في الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة».
وأضاف أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه معه اليوم: «أحييكم لما حققتموه من إنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالعديد من دول لم تستطيع مجابهته».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة 2021-2022، وواصل وزير المالية حديثه متسائلا: «لما تكون الدولة لا تعاني من نقص في الأدوية ولا لبن الأطفال.. هل ذلك إصلاح اقتصادي أم لا؟» وواصل: «لما يكون في نمو بالموجب وكل شيء مستقر.. هل ذلك فشل اقتصادي أم إصلاح.. إحنا بنعمل مشاريع في كل شارع فيكي يا مصر».
وأكد وزير المالية، أن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر، وتنقطع فيها الكهرباء، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كان المواطنون يقفون في طوابير للحصول عليه، لافتا إلى أن الاستقرار المالي والنقدي الذي تعيشه مصر «نعمة من الله».
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% عجز من الناتج المحلي، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعا: «كنا بنستلف علشان نغطي العجز».
وأوضح أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذي قبل التحدي، وعندما جاءت أزمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع، والأسعار نسبيا مستقرة، مشيرا إلى أنه بفضل الإصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف في طوابير أنابيب.
وأكد معيط، أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائضا، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت أسعار الغاز الطبيعي وتحلمنا 6 مليارات جنيه، كما خفضت الكهرباء وتحلمنا 5 مليارات وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليار.