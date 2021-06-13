معيط ينفعل بعد اتهام نائب الحكومة بالفشل: كنا بنستلف وحاليا بنحقق فائض

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي طبقته، ولكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية، هي من أكدت أن ما حققته مصر في ظل الظروف الحالية يحسب لمصر.

وانفعل وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، على حديث النائب أحمد فرغل، الذي اتهم الحكومة بالفشل في الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة».

وأضاف أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه معه اليوم: «أحييكم لما حققتموه من إنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالعديد من دول لم تستطيع مجابهته».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة 2021-2022، وواصل وزير المالية حديثه متسائلا: «لما تكون الدولة لا تعاني من نقص في الأدوية ولا لبن الأطفال.. هل ذلك إصلاح اقتصادي أم لا؟» وواصل: «لما يكون في نمو بالموجب وكل شيء مستقر.. هل ذلك فشل اقتصادي أم إصلاح.. إحنا بنعمل مشاريع في كل شارع فيكي يا مصر».

وأكد وزير المالية، أن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر، وتنقطع فيها الكهرباء، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كان المواطنون يقفون في طوابير للحصول عليه، لافتا إلى أن الاستقرار المالي والنقدي الذي تعيشه مصر «نعمة من الله».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% عجز من الناتج المحلي، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعا: «كنا بنستلف علشان نغطي العجز».

وأوضح أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذي قبل التحدي، وعندما جاءت أزمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع، والأسعار نسبيا مستقرة، مشيرا إلى أنه بفضل الإصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف في طوابير أنابيب.

وأكد معيط، أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائضا، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت أسعار الغاز الطبيعي وتحلمنا 6 مليارات جنيه، كما خفضت الكهرباء وتحلمنا 5 مليارات وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليار.