تعرف على جدول أعمال جلسة الكنيست للإطاحة بحكومة نتنياهو

انطلقت جلسة لإجراء تصويت تاريخي على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي «الائتلاف الجديد» اليمين الدستورية دون عقبات، ليطيح برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صاحب أطول فترة ولاية في منصب رئيس الحكومة في تاريخ البلاد، بعد 12 عاما متتاليا في الحكم.

وتتألف الحكومة الإسرائيلية رقم 36 المرتقبة من تركيبة غريبة من الحلفاء من أحزاب يمينية ويسارية ووسطية وحزب إسلامي، اجتمعت معا للإطاحة بنتنياهو وإنهاء عامين من الجمود السياسي. ويتوقف أداء الحكومة لليمين الدستورية على صوت واحد، حيث من المتوقع أن يدعم 61 من أصل 120 من أعضاء الكنيست التحالف السياسي الهش.

جدول الأعمال المتوقع لهذا اليوم

والتقى زعيم حزب يمينا، بينيت، بقادة أحزاب ائتلاف «كتلة التغيير» في الساعة 2 بعد الظهر اليوم الأحد، قبل ساعتين من بدء جلسة الكنيست التي من المقرر أن يؤدي فيها اليمين الدستورية كرئيس للوزراء. وسيعقد الاجتماع في غرفة كتلة حزب يمينا في الكنيست وسيكون مغلقا أمام الصحافة، في الساعة 3 بعد الظهر، ستجتمع الأحزاب الشريكة في الائتلاف الجديدة كل على حدة.

وتبدأ جلسة الكنيست الساعة الرابعة عصرا، حيث يعتلي بينيت المنصة وسيعرض على البرلمان رئيس الوزراء المكلف للائتلاف الحكومي، ورئيس الوزراء البديل، والمبادئ التوجيهية للحكومة، وتشكيلتها، ووزرائها، ومواعيد أي تغييرات يُعتزم إجراؤها، ومدى تقارب كل من الوزراء إلى كتلة اليمين التي يقودها بينيت أو كتلة وسط اليسار التي يتزعمها لابيد في حكومة تقاسم السلطة.

وتحدد الانتماءات من يمكنه إقالة الوزراء الأعضاء في كل كتلة، حيث تضم كتلة بينيت حزبه «يمينا» وحزب «الأمل الجديد»، بقيادة عضو الكنيست جدعون ساعر، جميع الأحزاب الأخرى في كتلة لابيد.

وبعد ذلك سيلقي لابيد كلمة أمام الهيئة العامة للكنيست. وسيكون لقائدي الحكومة المعينين وقت محدود لتقديم جميع المعلومات.

وسيكون لزعيم أكبر الأحزاب التي لن تكون جزءا من الحكومة القادمة، وهو نتنياهو- الذي يمتلك حزبه الليكود 30 مقعدا – الحق في التحدث أيضا.

وقد أفادت القناة 12 أن نتنياهو سيستغل هذا الحق لإلقاء خطاب ناري.

وبعد خطابات القادة في جلسة الكنيست يوم الأحد، سيكون أمام جميع الأحزاب الأخرى في الكنيست تسع دقائق لكل ممثل للحديث أمام الهيئة العامة للكنيست، ومن المتوقع أن تكون الجلسة محتدمة.

والخطوة التالية على جدول الأعمال ستكون اختيارا بديلا لرئيس الكنيست يريف ليفين، وهو نائب من حزب نتنياهو، الليكود، الذي سينضم إلى حزبه في مقاعد المعارضة. ومن المتوقع أن يحل محله عضو الكنيست عن حزب «يش عتيد» ميكي ليفي.

بعد ذلك سيشرف ليفي على عملية التصويت على تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تُمنح الثقة.

سيعلن رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل ووزراء حكومتهما عندئذ ولائهم لمناصبهم، وسيلتزمون «بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، والوفاء بأمانة بدوري كرئيس للوزراء/ كعضو في الحكومة واحترام قرارات الكنيست».

وبعد الجلسة، سيتوجه أعضاء الحكومة الجديدة إلى مقر رؤساء إسرائيل لالتقاط صورة جماعية تقليدية للوزراء مع الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، الذي سينهي ولايته التي استمرت سبع سنوات في 9 يوليو.

وفي الساعة 8:30 مساء، سيتم عقد اجتماع احتفالي، سيكون هو أيضا مغلق للصحافة، في قاعة «شاغال» في الكنيست.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيحضر هذا الحدث، كما جرت العادة.

وقالت قناة «12» أيضا، إن بينيت لم يطلب مقابلة نتنياهو من أجل تلقي إحاطة وجها لوجه مع انتقال السلطة، ولم يعرض نتنياهو تقديم مثل هذا الإحاطة، ولم يكن هناك أي تنسيق غير رسمي بينهما بشأن التغيير.

وقال حزب يمينا إنه بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، سيتم عقد جلسة افتتاحية احتفالية للحكومة الجديد في قاعة «القدس» في الكنيست في الساعة التاسعة مساءا. وأضاف يمينا أن بينيت ولابيد سيدليان بتصريحات في الجلسة.