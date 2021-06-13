«مجموعة السبع» تتعهد بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا لتطعيم العالم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن زعماء قمة السبع تعهدوا بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا لتطعيم العالم بأسره، فضلا عن مواجهة الأوبئة قبل انتشارها.

وأوضح «جونسون» في مؤتمر صحفي بمناسبة ختام قمة السبع: «تعهد الزعماء بأكثر من مليار من الجرعات من خلال آلية كوفاكس، منوها إلى أن المملكة المتحدة ستقدم 100 مليون جرعة للدول الأفقر في العالم.. هذه خطوة عظيمة لتطعيم العالم كله».

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: «تحدثنا أيضا عن التعافي الاقتصادي العالمي، ونتطلع أن نعيد البناء بطريقة أفضل لتستفيد شعوب العالم»، بحسب قناة «سكاي نيوز».

وأضاف «جونسون»: «كما نتطلع للسعي دون وقوع وباء آخر على مستوى العالم، من خلال إقامة رادار عالمي يحدد ويدقق في الأوبئة قبل أن تنتشر».

واتفق الزعماء خلال القمة على إنشاء «شراكة عالمية للتعليم حتى نضمن أن كل أطفال العالم سيستفيدون من فرصة التعلم».

وتابع «جونسون»: «من المخزي أن بعض الأطفال في العالم يحرمون من حق التعلم وتحقيق فرصهم، أنا سعيد جدا أن القمة دعمت هذا الأمر».

وفيما يخص المناخ، ذكر رئيس الوزراء البريطاني: «لا يمكن للعالم أن يحقق مستقبلًا مزدهرًا إذا لم يعمل على مواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي».

وختم حديثه: «علينا أن نتحرك ونفعل ذلك بأسرع وقت، ونساعد الدول النامية في الوقت ذاته».

وفي السياق نفسه، أشاد جونسون بالدور الذي لعبه لقاح «أسترازينيكا، أوكسفورد» البريطاني، الذي ابتكره علماء كرمتهم الملكة إليزابيث، مشيرًا إلى اللقاح الذي مولت إنتاجه الحكومة البريطانية وتم بيعه بسعر التكلفة، وساهم في تحصين نصف مليار شخص على الكوكب ضد الإصابة بالفيروس، قائلًا إنه: «من المرجح أن تزداد الأعداد يوميا».

ووفقًا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء نحو 4 ملايين حالة وفاة، رغم أنه تم تلقيح قرابة 2.25 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم.

ووفقًا للأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174.771.133، من بينهم 3.769.494 حالة وفاة.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، بحسب وكالة رويترز.