تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بطارق شوقي لتطوير التعليم الفني

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض إستراتيجية تطوير التعليم الفني، اليوم، كان مثمرا ومميزا، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأهمية التعليم الفني، تربويا واقتصاديا واستثماريا، وهناك شواهد كثيرة تبرهن على أن نظرة الحكومة تجاه التعليم الفني تغيرت بشكل جذري عن الماضي.

مجاهد: رئيس الوزراء طلب تنظيم احتفالية مميزة لأول دفعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف نائب وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طلب التجهيز لاحتفالية متميزة بمناسبة تخريج أول دفعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في يوليو المقبل، وهذه الدفعة كانت دخلت منظومة المدارس التكنولوجية الحديثة، قبل ثلاث سنوات، والآن حان موعد تخرجها، وسيشاهد الجميع أن التعليم الفني الحديث الذي تتبناه القيادة السياسية، يستحق الإشادة والتقدير، بحكم المزايا الكبيرة التي يتمتع بها الخريجون.

وحضر لقاء رئيس الوزراء، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وقال نائب وزير التعليم، إن رئيس الوزراء، أشاد بما لمسه من تقدم ملحوظ في ملف التعليم الفني، وطالب بالمزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في سبيل توطين الصناعات وفتح فرص عمل جديدة للخريجين، وتقوية دعائم الاقتصاد والتنمية من خلال المدارس التكنولوجية التي يكون خريجوها معاصرين ولديهم مهارات استثنائية.

مجاهد: الفترة المقبلة ستشهد التوسع في التعاون مع شركاء أجانب لافتتاح مدارس تكنولوجية

وأوضح مجاهد، أن رئيس الوزراء تعهد بتوفير كل الدعم اللازم للاحتياجات التي تتطلبها المنظومة الحديثة في التعليم الفني، باعتبار أن هذا الملف يحظى بأهمية استثنائية عند الدولة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد التوسع في التعاون مع شركاء أجانب لافتتاح مدارس تكنولوجية حديثة في تخصصات متعددة، تجلب منافع كثيرة وغير محدودة للسوق المصرية، على كل المستويات، خاصة وأن مصر بها عقليات فريدة نالت إشادة الشركاء الأجانب الذين افتتحوا مدارس في مصر.