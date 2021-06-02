تؤهل للجامعة وتضمن الوظيفة.. ننشر أسماء المدارس التكنولوجية بمصر

حصلت «الوطن»، على قائمة بأسماء المدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشريك الصناعي بكل مدرسة، وسنوات الدراسة، والتخصص، ومميزات المدرسة، والمنهج الدراسي بكل مدرسة، وشروط التقديم وشروط القبول بكل مدرسة، وهذه المدارس، موازية لنظيرتها في الثانوية العامة، لكنها تتميز عنها في ضمان الوظيفة فور التخرج مع الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أي أن الطالب سيتم توظيفه براتب لا يقل عن 6 آلاف جنيه، وتصل إلى ثمانية آلاف شهريا، مع استكمال تعليمه الجامعي.

ومن المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، وهؤلاء متخصصون في الكهرباء والتبريد والتكييف والميكانيكا، ومدرسة طلعت حرب المتخصصة في المعمار والتششيد والبناء والتشطيبات بأحد المعايير العالمية، ومدرسة الكهرباء والميكانيكا، التي يحصل فيها الخريج على أحدث الخبرات العلمية في الصناعات الحديثة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أن خريجي هذه المدارس، سيجري امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم، والوقوف على استعدادهم فعليا لتحمل مسئولية العمل على الطرق الحديثة، وقياس الخبرات التي حصلوا عليها، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أمامه فرصة عظيمة للتوظيف في التخصصات العلمية التي درسها، وهؤلاء رواتبهم محترمة للغاية، ولا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى ثمانية آلاف شهريا، مع أحقيتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، وهذه ميزة، بأن يعمل الطالب في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي، ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.

وقال إنّ وزارة التربية والتعليم، مستمرة في التعاون مع شركاء صناعيين جدد، محليين ودوليين، لافتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أدق وأهم الصناعات المصرية والعالمية، حتى يكون لدى الطالب المصري معرفة وفهم ودراية كاملة بكل ما وصلت إليه الثورة الصناعية دوليا، ويكون هو الأساس الذي تقوم عليه الصناعات التي يتم إنشاءها والاستثمار فيها على أرض مصر، بدلا من استيراد الأيدي العاملة والخبرات من الخارج.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية: