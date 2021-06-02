تؤهل للجامعة وتضمن الوظيفة.. ننشر أسماء المدارس التكنولوجية بمصر
لطلاب الشهادة الإعدادية مدارس موازية للثانوية العامة بضمان الوظيفة
كتب:
أميرة فكري
07:01 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني
حصلت «الوطن»، على قائمة بأسماء المدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشريك الصناعي بكل مدرسة، وسنوات الدراسة، والتخصص، ومميزات المدرسة، والمنهج الدراسي بكل مدرسة، وشروط التقديم وشروط القبول بكل مدرسة، وهذه المدارس، موازية لنظيرتها في الثانوية العامة، لكنها تتميز عنها في ضمان الوظيفة فور التخرج مع الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أي أن الطالب سيتم توظيفه براتب لا يقل عن 6 آلاف جنيه، وتصل إلى ثمانية آلاف شهريا، مع استكمال تعليمه الجامعي.
ومن المقرر أن تتخرج الدفعة الأولى من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، وهؤلاء متخصصون في الكهرباء والتبريد والتكييف والميكانيكا، ومدرسة طلعت حرب المتخصصة في المعمار والتششيد والبناء والتشطيبات بأحد المعايير العالمية، ومدرسة الكهرباء والميكانيكا، التي يحصل فيها الخريج على أحدث الخبرات العلمية في الصناعات الحديثة.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أن خريجي هذه المدارس، سيجري امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم، والوقوف على استعدادهم فعليا لتحمل مسئولية العمل على الطرق الحديثة، وقياس الخبرات التي حصلوا عليها، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج.
وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أمامه فرصة عظيمة للتوظيف في التخصصات العلمية التي درسها، وهؤلاء رواتبهم محترمة للغاية، ولا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى ثمانية آلاف شهريا، مع أحقيتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، وهذه ميزة، بأن يعمل الطالب في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي، ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.
وقال إنّ وزارة التربية والتعليم، مستمرة في التعاون مع شركاء صناعيين جدد، محليين ودوليين، لافتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أدق وأهم الصناعات المصرية والعالمية، حتى يكون لدى الطالب المصري معرفة وفهم ودراية كاملة بكل ما وصلت إليه الثورة الصناعية دوليا، ويكون هو الأساس الذي تقوم عليه الصناعات التي يتم إنشاءها والاستثمار فيها على أرض مصر، بدلا من استيراد الأيدي العاملة والخبرات من الخارج.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
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