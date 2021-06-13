وكيل زراعة دمياط: 136 طلب تحويل لنظم الري الحديث بمساحة 735 فدانا

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، زراعات البطاطا بنواحي المحافظة، حيث أوصى بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوعيتهم بكل التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

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وتفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات الطماطم القائمة على الري بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث بديلا عن رى الغمر، حيث أكد أن الزراعات القائمة على نظم الري الحديث حققت معدلات مرتفعة.

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كما أكد على وجود توجه ملحوظ من قبل المزارعين للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن ري الغمر، حيث وصلت المساحات التي تم تطوير نظم الري بها إلى مساحة 6001 فدان تقريبا لعدد 3556 مزارعا، وذلك بالإضافة إلى استقبال 136 طلب تحويل لنظم الري الحديث بمساحة 735 فدانا تقريبا، موضحا الدور الفعال الذي تبذله أجهزة الزراعة لتوعية المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

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وتفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط عنابر الإنتاج الداجني التابعة للمجلس الزراعي بدمياط والمقامة بديوان المديرية وذلك في ظل الاستعدادات لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم التشديد بالبدء في أعمال الصيانة والترميمات ورفع الكفاءة في أسرع وقت ممكن.

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