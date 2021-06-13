الصحة عن أعراض كورونا عند الأطفال: مثل الكبار لم تتغير

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقال «النادي» إن الدخول في الموجة الرابعة أمر وارد الحدوث ومرتبط بانخفاض درجة الحرارة، لافتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن أعراض فيروس كورونا حتى الآن لم تتغير، وفيما يخص أعراض كورونا عند الأطفال ، أكد أنها لم تتغير أيضا وهي تشبه الكبار.

أعراض كورونا عند الأطفال

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض كورونا عند الأطفال تتمثل في سيلان الأنف، وارتفاع في درجة الحرارة، والإسهال، والصداع، وطفح جلدي، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وألم في البطن، والقيء أو الغثيان، التهاب في الحلق، والتهاب العين، مشيرا إلى أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير ولا صحة لتغير الأعراض مع الدخول في الموجات الجديدة.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بضرورة الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزارة للمواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة إن التسجيل يكون من خلال الموقع الالكتروني أو الخط الساخن أو الذهاب إلى أي وحدة صحية داخل كل مستشفى وهناك فرق طبية متخصصة لمساعدة المواطنين وتسهيل المهمة عليهم وإدخال بياناتهم.