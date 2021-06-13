تعرف على الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة.. تشهد تحسنا كبيرا

حرص أحمد أبو زهرة، على طمأنة الجمهور، بشأن الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة، وذلك بعدما تعرض لكسر خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنّ حالته الصحية تشهدًا تحسنًا كبيرًا.

وقال أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، بشأن الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة، إنّ الأخير خرج من المستشفى صباح اليوم الأحد، ومن المُفترض استكمال جلسات العلاج الطبيعي له، التي بدأها قبل أيام داخل المستشفى.

الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة.. تعرض لخطأ طبي

وأوضح أنّ الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تعرض للسقوط على الأرض داخل منزله بشكلٍ مفاجئ، قبل نحو ثلاثة أسابيع، ليشعر بعدها بصعوبة في الحركة، ليُجري بعدها أشعة بشأن الاطمئنان، إلا أنّ الطبيب أخبره في البداية أنّ الأمر بسيط ومُجرد كدمة.

وتابع أنّ عبدالرحمن أبو زهرة، كان يُعاني من آلام شديدة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى مستشفى آخر، بشأن التأكد من سلامة القدم بعد مواجهته صعوبة في الحركة، إذ أجرى فحوصات جديدة، وتبين وجود شرخ في مفصل الحوض، ليُجري بعدها عملية تركيب شرائح ومسامير.

وأشار إلى أنّ عبدالرحمن أبو زهرة، ظل في المستشفى نحو 12 يومًا، قبل خروجه اليوم والتوجه إلى منزله، حيث يستكمل جلسات العلاج الطبيعي بشأن استعادة الحركة مجددًا.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي أهل الكهف والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.