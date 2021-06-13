وزير القوى العاملة: العاصمة الإدارية يعمل بها نصف مليون عامل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك 500 ألف عامل يعملون في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى طلبات التعيين المقدمة من الشباب وتعمل على توفيق متطلبات الوظائف، لافتا إلى أن كل محافظة تطلب الوظائف التي تحتاجها بشكل يومي، مبينا أن هناك تنافس بين المديريات في مختلف المحافظات على توفير أكبر عدد من الوظائف.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الموقع الخاص بالوزارة يقدم وظائف عمل بشكل دائم لأن الدولة مهتمة بتوفير فرص العمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة خلال عام 2018 أظهرت اهتماما بالعمالة غير المنتظمة، لأن القوى العاملة لديها بيانات العمالة غير المنتظمة التي تصل إلى 180 ألف عامل من بينهم الصيادين، لافتا إلى أن الدولة كانت تحتاج لإيجاد جدار ثقة بين الوزارة والحكومة، وتم بناؤه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدولة جلست مع الصيادين ووفرت «بوليصة تأمين» ضد مخاطر العجز الكلي والجزئي والوفاة، خاصة أن الصيادين يتعرضون لإصابات بشكل مستمر، مبينا أن هذا الأمر أسعد الصيادين، بعد أن وفرت الدولة نحو 250 ألف تأمين للصيادين ومختلف العمالة المنتظمة، مشيرا إلى أن البوليصة تصرف 100 ألف جنيه إذا حدث عجز كلي أو جزئي أو الوفاة.

وألمح وزير القوى العاملة، إلى أنه بعد توفير بيانات أكبر من العمالة غير المنتظمة سيتم إيجاد تكاتف بين مختلف الوزارات والقطاعات، لتحقيق الرعاية الكاملة لكل العمالة غير المنتظمة، وهذا سيأتِ من خلال التنسيق بين التنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والمالية، لأن هذا سيجذب فئات مختلفة من العمالة غير المنتظمة، متابعا: «غطينا مجال المقاولات وروحنا العلمين الجديدة وسجلنا 30 ألف عامل من أصل 70 ألف عامل وسجلنا كمان 85 ألف عامل غير منتظم في العاصمة الإدارية من أصل أكتر من 500 ألف عامل».