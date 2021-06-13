رئيس هيئة الأوقاف يوضح لـ«النواب» خطة الاستفادة من أراضي الوقف

قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئه لديها خطه استثمارية واضحة في استغلال أراضيها، سواء ببيع الأراضي ذات المساحات الصغيرة وليس لديها جدوى اقتصادية، أو عن طريق عمل المشاركات مع الجهات الحكومية، أو عمل مشروعات استثمارية بمعرفة الهيئة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة بشأن إنهاء الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك هيئة الأوقاف، بخصوص قطعة الأرض الكائنة بعزبة نمرو الروميد مركز الزقازيق، وطلب إحاطة بشأن التصرف في بعض أراضي الوقف بدلاً من استثمارها.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف، أن الخطة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة، ساهمت في تعظيم مواردها، وهو ما جعل إيراداتها تتضاعف بشكل ملحوظ.

وردا على طلب الإحاطة، أكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن قطعة الأرض المشار إليها في طلب الإحاطة، ليس عليها نزاع فيما يخص المساحة المتعلقة بالوقف، وأنه تم عمل فرز من قبل، ولا توجد مشكلة لدى الهيئة.

وجاء في طلب الإحاطة، أنه تم صدور قرار رقم 8513 لسنة 2018، من محافظ الشرقية، بشأن استبدال مساحة 1750 م2 ملك هيئة الأوقاف المصرية بعزبة نمرو الروميد، مركز الزقازيق، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وتم تشكيل اللجان اللازمة، ووجد أن الأرض موضوع الطلب وقف، وشهادة القيود الواردة بالسجل العيني تفيد بوجود قيود عليها وشكاوي منذ 1978 ووضع يد.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة الأوقاف بتاريخ 6/3/2018، بخطاب من هيئة الأبنية التعليمية، لتصحيح البيانات في السجل العيني، حتي يمكن استخراج شهادة قيود ومطابقة تفيد أن الأرض خالية من الدعاوي أو عمل فرز وتجنب المساحة موضوع الطلب، وجاء رد هيئة الأوقاف بأنه لا يمكن إزالة أي بيانات إخبارية بشهادة السجل العيني، مطالبا بنهو الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتعاون مع الجهات الأخري في الدولة للصالح العام وخاصة إنشاء المدارس في المناطق ذات الاحتياج.