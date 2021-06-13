«تصويت الأحد».. نتنياهو يتزعم المعارضة بعد 12 عاما في رئاسة الحكومة

منح أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي، تشكيل حكومة ائتلاف جديدة، حيث أنهوا فترة رئاسة بنيامين نتنياهو، التي استمرت 12 عامًا متتالية كرئيس للوزراء.

وأدى نفتالي بينيت اليمين الدستورية في الكنيست منذ قليل، بعد أن حصل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يضم أحزابًا من اليسار إلى اليمين على ثقة الكنيست.

وسيقود ائتلافا غير مسبوق من الأحزاب، تمت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة للغاية، وهي 60 مقابل 59 حتى سبتمبر 2023، قبل أن يتولى حليفه الوسط يائير لابيد زمام الأمور، وتعهد نتنياهو قبل التصويت، أن يكون صوت المعارضة في بلاده قويا وواضحا.

وبهذا التصويت تنتهي سيطرة نتنياهو على السلطة والتي استمرت 12 عاما، وأخفق نتنياهو في تشكيل حكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل خلال عامين في 23 مارس.

ويتشكل الائتلاف الحكومي الجديد من 8 أحزاب تمتد في توجهاتها السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك ولأول مرة فلسطينيو 48 (فلسطينيو الداخل).

هذا ومن المقرر أن يتجه أعضاء الحكومة الجديدة، التي شكلها زعيما المعارضة الوسطي يائير لبيد والقومي المتطرف نفتالي بينيت، إلى مقر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لالتقاط صورة جماعية تقليدية، ثم يعودون إلى الكنيست لأداء اليمين الدستورية (قسم الولاء للدولة)، خلال حفل تنصيب علني مساء الأحد.

وسيتولى اليميني المتطرف، نفتالى بينيت، المليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين ثم يعقبه يائيرلابيد، مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب لعامين آخرين.

وأشار الزعيم اليميني إلى أن «هذه الحكومة تبدأ عملها في ظل أخطر تهديد أمني» مشددا على أن بلاده «ستحتفظ بحرية تصرف كاملة» ضد طهران.

وفي خطابه أكد بينيت أن «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي» رافضا إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وسيرأسان حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من السكان.

ويعتزم الاثنان إلى حد كبير تجنب القيام بتحركات كاسحة بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين في الوقت الذي يركزان فيه على الإصلاحات الداخلية.