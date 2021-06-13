حوادث هزت مصر.. مصرع 10 في حوادث أسرية بينهم الدكتور محمد السحراوي

وقعت 4 حوادث أسرية هزت مصر خلال أسبوع واحد، هدمت كيان أسر واستقرارها ليعيش من تبقى منهم وحيدأ، وراح ضحية تلك الحوادث 10 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا، بدأت بمصرع الدكتور محمد السحراوي استشاري النسا والتوليد بمحافظة الدقهلية ومعه نجله وزوجته، وجاء الحادث الأبشع والذي هدم كيان أسرة قبل أن تبدأ بمصرع عروسي الشرقية ومعهم شقيقة العروس، ثم بانقلاب مدرس بسيارته فتتوفي زوجته وتصاب ابنته في الدقهلية، وشيع أهالي المنوفية 3 من أسرة واحدة راحوا ضحية حادث سيارة.

حادث وفاة الدكتور محمد السحراوي وزوجته ونجلهما في الدقهلية

توفي الدكتور محمد السحراوي، استشاري النسا والتوليد بمستشفى المطرية المركزي، ونجله وزوجته الذين لقوا مصرعهم جميعا في حادث انقلاب سيارة في «مصرف الطويل البحري» عند عودتهم من محافظة دمياط، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشالهم وانتشال السيارة، بعد أن دفع التيار جثة الأب وابنه لمسافة تصل إلى 500 متر بعيدا عن مكان وقوع الحادث.

وتمكن الأهالي من انتشال السيارة التي اختفت تحت المياه تماما واحتاجت وقتا للوصول إليها، وتمكن الأهالي من التجمع وسحبها وإخراجها من المياه.

وخرجت جنازة شعبية حاشدة هزت مدينة المطرية، لما كان يقدمه الطبيب من خدمات لأهالي مدينته، وعلاقاته الطبية بهم جميعا نظرا لموقعه في عمله والذي أتاح له التواصل مع جميع فئات المجتمع.

مصرع «عروسي الشرقية» وشقيقة العروس

وفي محافظة الشرقية تحول فرح إلى مأتم، وبدلًا من استقبال والد العروسين للمعازيم، نصبوا «الصوان» لإتمام واجب العزاء في ذويهم، بعدما انقلبت سيارة الزفة واستقرت في قاع ترعة لتتوفى العريس والعروس وشقيقتها، ويلطخ الفستان الأبيض بالطين فيما نجت أخت العريس من الحادث.

تمكّنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين، وجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق السيارة وهو زوج شقيقة العروس.

وفاة أسرة في طهواي بأشمون إثر حادث مروع

وفي محافظة المنوفية توفي 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية طهواي- مركز أشمون في حادث سيارة ملاكي أثناء انتقالهم من الجيزة إلى المنوفية، جرى نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهم ولكن دون جدوى.

وتبين وفاة الشاب محمد صبري ووالدته وزوجته، متأثرين بالإصابة في حادث مروع أثناء عودتهم للمنوفية.

مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها في حادث بالدقهلية

وفي الدقهلية لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت ابنتها، فيما نجا الزوج «مدرس»، في حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها في ترعة المنصورية، الموازية لطريق «المنصورة - دمياط» الشرقي، أمام قرية «بساط كريم الدين»، دائرة مركز شربين، وتمكن الأهالي من انتشال السيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى شربين المركزي، فيما أصيبت الابنة بكسر في عظمة الترقوة.