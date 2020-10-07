"دعاية النواب": منافسة على الأماكن المميزة في ميادين المحافظات.. واشتعال حرب تمزيق اللافتات

اشتعلت معركة الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى انتخابات مجلس النواب خلال الساعات الماضية مع انطلاقها رسمياً أمس الأول، حيث تسابق المرشحون على حجز الأماكن المميزة فى الشوارع والميادين لتعليق اللافتات، فيما لجأ بعض المنافسين لتمزيق دعاية منافسيهم.

فى البحر الأحمر، تسابق مرشحو رأس غارب والغردقة بالدائرة الشمالية على نشر لافتات الدعاية بالشوارع والميادين منذ الدقيقة الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية، وشهدت شوارع وميادين الغردقة اكتظاظ الأرصفة باللافتات وبنرات الدعاية بأحجام كبيرة لمرشحى الأحزاب والقائمة والفردى، فيما كشف مسئولو مجلس مدينة الغردقة عن تنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الغردقة لإزالة أى لافتات تؤثر على الرؤية فى الشوارع.

رجال الأعمال يستحوذون على محطات المترو وميادين الجيزة

وفى الجيزة استحوذ المرشحون من رجال الأعمال على الأماكن المميزة بدائرة الجيزة والدقى والعجوزة لتعليق اللافتات التى تحقق أكبر نسب للمشاهدة بين الناخبين، وامتلأت الساحات المقابلة لمترو الأنفاق بدعاية المرشحين والميادين والشوارع المميزة مثل البحر الأعظم وربيع الجيزى والمحطة ومصدق والثورة ونادى الصيد والتحرير والسودان وناصر الثورة وبجوار مقرات لجان التصويت.

واشتد الصراع بين نواب الدائرة الحاليين على تكثيف الدعاية داخل الأماكن الكثيفة بالناخبين مثل مناطق الجيزة وساقية مكى وبين السرايات وداير الناحية وأولاد علام للحصول على أكبر نسبة من تصويت العائلات، حيث يتنافس فى الدائرة 18 مرشحاً فردياً على مقعدين، من ضمنهم النواب الأربعة.

وفى سياق متصل، شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم للضوابط الموضوعة للدعاية الانتخابية للمرشحين، لافتاً إلى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه، مؤكداً جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وعدم حفر الطبقة الأسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية لأنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

وقال إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع المرشحين متساوون فى الحقوق والحريات أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب، مطالباً جميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن أى موظف سوف يثبت إظهاره انتماءه إلى أى مرشح سوف يتم اتخاذ الإجراء الإدارى والقانونى حياله.

وفى الإسكندرية نصب عدد من المرشحين شوادر فى شوارع المدينة لتعليق اللافتات والدعاية الانتخابية، بجانب تعليق الصور على الحوائط والجدران، فيما بدأت حرب تمزيق اللافتات بين أنصار المرشحين فى الدقهلية مع اقتراب بدء الحملة الانتخابية لمجلس النواب، لأن بعض المتقدمين للترشح لم ينتظروا بدء موعد الدعاية الرسمى، وبدأ خصومهم فى تمزيق اللافتات.

ولجأ بعض المرشحين لتوزيع لافتات الدعاية على البيوت وفى أماكن مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيادى خصومهم وبعيدة عن التمزيق. وارتفعت حدة المنافسة مع وصول عدد المتقدمين للترشيح إلى 292 طلب ترشيح على المقاعد الفردية فى 10 دوائر انتخابية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المترشحين أو يتضاعف قبل انتهاء موعد الترشيح يوم السبت القادم، خاصة أن الذين أجروا الكشف الطبى بلغ عددهم 569 مع انتهاء اليوم الثالث عشر للكشف الطبى بمستشفيات الدقهلية.

إتلاف لافتات انتخابية لمرشح في المنوفية

وفى المنوفية التى توجد ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بدأت الدعاية الانتخابية مبكراً وقبل موعدها الرسمى من أغلب المرشحين فى دوائر المحافظة الست، فى مخالفة صريحة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والقانون المنظم لعملية الانتخابات.

وأكد المرشح أحمد السبكى أن ملصقات الدعاية الانتخابية واللافتات التى تم تمزيقها وإتلافها من قبَل مرشحين منافسين داخل الدائرة بلغ عددها أكثر من 20 لافتة انتخابية فى العديد من القرى.

وأضاف «السبكى»، فى بيان له، أنه من المؤسف أن نرى بعض الممارسات غير المسئولة فى التنافس الانتخابى، والتى تخالف كل الأعراف والقيم الأخلاقية والمجتمعية وكل مبادئ التنافس الشريف والنزيه، حيث يظهر وبشكل لافت للنظر التعدى على ملصقات الدعاية بالتمزيق والتخريب المتعمد فى كثير من الأماكن.

وتابع: «نؤكد التزامنا الكامل بميثاق الشرف الأخلاقى فى خوض جولة تنافسية شريفة، فالغاية هى خدمة الناس وليس تأجيج صراعات، وأدعو الجميع إلى الالتزام بهذا الميثاق، لترسيخ ثقافة ومبادئ التنافس الحر الشريف وللحفاظ على أواصر العلاقات بين الجميع».

مرشحون يتصارعون على الأماكن الحيوية بكفر الشيخ.. والمحافظة: "هنشيل الدعاية المخالفة"

وفى كفر الشيخ أزالت الوحدات المحلية المختلفة لافتات دعائية لبعض مرشحى مجلس النواب فى مختلف الدوائر، لقيامهم بتعليق اللافتات على أعمدة الإنارة وبعض أسوار المصالح الحكومية بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشنت الوحدات المحلية بكفر الشيخ، ودسوق، والبرلس، وقلين، حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة الإشغالات وموظفى قسم الإشغالات بالوحدات المحلية حملات مكثفة لإزالة اللافتات الدعائية تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، حيث بدأ المرشحون مبكراً فى تعليق اللافتات على الرغم من أن الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية والتى من بينها كفر الشيخ ستبدأ فى 18 أكتوبر الجارى وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووضعت المحافظة شروطاً لترخيص الإعلانات بميادين وشوارع المحافظة، من بينها أن يحصل المُعلن على ترخيص قبل تعليق اللافتات، كما تابع رؤساء المدن حملات الإزالة، مؤكدين أنه سيجرى إزالة أى لافتات للمرشحين الذين لم يحصلوا على ترخيص لدعاياتهم، فضلاً عن إزالتها من المصالح الحكومية.