بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» داخل ترعة بسوهاج

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» فى ترعة الطوايل بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلتة المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعه الطوايل دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «أحمد عابد الديب، 34 سنة، بكدمة بالذراع الأيمن، وفكرى البدرى الديب، 35 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وعون جابر محمد، 60 سنة، اشتباه كسر بالحوض، ومحمد حامد إسماعيل، 61 سنة، بكسر بالترقوه وكدمة بالرأس، وصفاء رمضان السيد، 35 سنة، بسحجات وكدمات بالذراع الأيسر».

كما أصيب كل من «عابد الديب السيد، 63 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعابد عبد البادى محمد، 60 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ساقلتة المركزي، وهيثم محمد لطفى، 23 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وخلف الله زناتى، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمه الديب السيد، 45 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة سوهاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.