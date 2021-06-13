شكل امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 4 أسئلة ومن 50 درجة

قال جمال مدكور، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة السعيدية، إن امتحان نهاية العام في اللغة الإنجليزية سيكون مكونا من 50 درجة، موزعة كالآتي، «سؤال الاختيار من متعدد 30 درجة، وسؤال المحادثة 10 درجات، وسؤال الترجمة 6 درجات، والـEssay أربع درجات»، لافتا إلى أنه ومن الأفضل أن يبدأ الطالب بحل سؤال الاختيار من متعدد.

وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أنه يجب على الطلاب القراءة وحفظ الكلمات بشكل جيد، حتى يستطيعوا الاختيار ما بين الأقواس بشكل صحيح وبدون أخطاء، حيث إن الامتحان لن يكون بما جاء في الكتاب المدرسي، ولكن ما حفظه الطالب طوال العام الدراسي سيساعده على اجتياز الامتحان بسهولة وبتفوق كبير.

وأوضح أنه وفي حال نجح الطالب في حفظ الكلمات الموجودة طيلة العام الدراسي فسيستطيع حل سؤال الـEssay بشكل بسيط، حيث إن ذلك السؤال لن يأتِ كما كان متعارف عليه من قبل في شكل كتابه موضوع تعبير باللغة الإنجليزية، ولكنه سيأتِ في شكل اختيار لأدوات الربط ما بين الجمل أو علامات التعجب والاستفهام وأيهما المناسب للعبارة التي أمامه في الامتحان، «هاتعتمد على وجود حصيلة جيدة من اللغة عنده».

وأكد أنه يجب على الطالب قراءة الأسئلة الخاصة بسؤال المحادثة، التي ستأتِ مكونة من 10 درجات قبل البدء في الحل، حيث إن المحادثة لم تمر على الطالب من قبل في الكتاب المدرسي، ولكنه سيفهم معني المحادثة من خلال السؤال المتعمق للأسئلة، «لازم يقروا الأسئلة الأول علشان يبقي سهل حلها».