تعرف على شكل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة: 45 سؤالا ومن 80 درجة

قال محمود مسعود، رئيس قسم اللغة العربية بمدرسة السعيدية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام سيكون من 80 درجة موزعة على جميع أفرع اللغة العربية وهي «النحو، البلاغة، الأدب، النصوص، القراءة، التعبير، القصة» بواقع 45 سؤالا، «فيه تطوير في نظام الامتحانات والأسئلة، والنحو هيجي اختيار من متعدد».

وأضاف «مسعود»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن الامتحانات سيحتوي على نصوص موازية لما قام الطالب بدراسته من قبل في كتاب وزارة التربية والتعليم، أما وبالنسبة للقراءة فستأتي في شكل سؤالين، الأول يحوي على 6 أسئلة والثاني به 7 أسئلة.

وأوضح أنه وبالنسبة لسؤال التعبير، فسيأتِ خلال العام الجاري في شكل اختيار من متعدد بدلا من الشكل المقالي الذي تعودنا عليه من قبل، «مثلا هايجي للطالب سؤال يقول (ما أجمل الطبيعة)، والسؤال هنا سيكون (ضع علامة الترقيم المناسبة للعبارة)، وهي طريقة جديدة عن التعبير المقالي اللي اتعودنا عليه زمان».

وأشار إلى أن تقسيم درجات الامتحان ستكون كالآتي «النحو 20 درجة، والبلاغة 6 درجات، الأدب 6 درجات، النصوص 20 درجة، القراءة والقصة 14 درجة، التعبير 14 درجة»، وبذلك سيصل مجموع الامتحان إلى 80 درجة.

ونصح الطلاب بالبدء في دراسة النحو ثم مراجعته، والبدء بالبلاغة ثم الأدب، أما بالنسبة للنصوص فيجب على الطلاب التعامل مع النصوص التي باتت كالسماء المفتوحة، لأنها من الممكن أن تأتِ في الامتحان من داخل الكتاب المدرسي أو خارجه أو الكتب الخارجية المساعدة.

وتابع: «نصيحتي للطلاب يبدأوا بالحجات اللي فيها قواعد ثابتة زي النحو والبلاغة والأدب، ولكن النص الموازي أصبح سماء مفتوحة، والطالب ميعرفش إيه اللي هيجيله، ويجب البدء في التعامل مع ذلك بالتدريب وقراءة الفقرة وفهمها والإجابة عن الأسئلة الموجودة في نهاية كل فقرة».