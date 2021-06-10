اعرف أبرز 10 أسئلة متوقعة في امتحان العربي للثانوية العامة 2021

يستعد الطلاب وأولياء الأمور، حاليًا، لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر عقدها يوم 10 يوليو المقبل، فيحرص الطلاب على مراجعة المقرر الدراسي من مصادر تعليمية مختلفة أملًا منهم في معرفة كافة الطرق التي يمكن أن يأتي بها الامتحان، ويجتهد أولياء الأمور في توفير بيئة مشجعة لابنائهم تحفزهم على المذاكرة بشكل جيد.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 أسئلة متوقعة في امتحان مادة اللغة العربية، والذي من المقرر عقده يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، ويوم 11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، بنظام الأسئلة الموضعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، بحسب ما كشفه عدد من معلمي مادة اللغة العربية:

في البداية؛ قدم أشرف الممتاز، مدرس لغة عربية أقرب 10 أسئلة في فرع النحو، يمكن أن تدور حلوهم أسئلة الامتحان النهائي في السطور التالية:

1- ما إعراب كلمة «المعلم» في الجمل الآتية:

- أخذ المعلم الجائزة.

- أخذ المعلم يشرح.

2- ما إعراب كلمة «كلاهما» في الجملتين:

- الولدان كلاهما مخلصان.

- الولدان كلاهما مخلص.

3- ما إعراب كلمة «المعلمات» في الجملتين:

- المعلمون يرجون الخير.

- المعلمات يرجون الخير.

4- ما إعراب رءوسهم في الجملتين:

- المصريون مرفوعة رؤوسهم.

- المصريون رافعين رؤوسهم.

5- ما نوع اللام في جملة «المعلمون المخلصون».

6- اختر الإجابة الصحية:

- سلمت على (امرؤ- امرأ- امريء).

- كم من مدارس (مجرورة بالفتحة -مجرورة بالكسرة -مجرورة بالياء).

- يا مصريون (منادي مبنى -منادي معرب -منادي منصوب).

7- ما إعراب كلمة الأمانة في الجملة الآتية:

- نعم عملا الأمانة إعراب الأمانة فاعل مبتدأ تميز.

من جهته، كشف سيد الهواري، مدرس لغة عرية، عن أبرز الأسئلة المتوقعة في الامتحان النهائي لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة:

1- أي من هؤلاء الشعراء من تلاميذ البارودي:

- علي الجارم.

- إيليا أبوماضي.

- إبراهيم ناجي.

- حافظ إبراهيم.

2- يعد شوقي رائدًا للمسرح الشعري العربي.. ما أول مسرحية ألفها؟

- مصرع كليوبترا.

- مجنون ليلى.

- علي بك الكبير.

- الست هدى.

3- أنت العطوف قلبه.. إعراب قلبه:

- فاعل.

- خبر.

- نائب فاعل.

- بدل.

4- الفعل من كلمة «مهيب» هو:

- هاب.

- هوب.

- هيب.

- كل ما سبق.