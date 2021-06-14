رئيس لجنة جرد مقتنيات شقة الزمالك: لم نجد سندات ملكية للقطع الأثرية

قال الدكتور علي ضاحي، رئيس اللجنة التي شكلت لمعاينة الآثار وجرد محتويات شقة الزمالك التى أعلنت محكمة جنوب القاهرة، أمس، حصيلة ما ضبط بها من مقتنيات أثرية، إن اللجنة وجدت مئات القطع الأثرية من عصور مختلفة بعضها يتشابه مع كثير من القطع التي عرضت بمزادات عالمية، ولم يوافينا مالك الشقة بسندات تثبت اقتناء تلك القطع من المزادات العالمية.

ضاحي: مخاطبة المخازن الأثرية والمتاحف لمعرفة ما إذا كان تلك القطع مسجلة

وأشار «ضاحي» لـ«الوطن»، إلى أن الخطوة القادمة هي مخاطبة المخازن الأثرية والمتاحف لمعرفة ما إذا كانت تلك القطع أو بعضها مسجلة لديها وتعرضت للسرقة ومن السابق لأوانه أن نجذم بمصدر تلك المقتنيات ولا يزال عمل النيابة مستمرا، للكشف عن باقي ملابسات تلك القضية وستكتشف التحقيقات عن مصدر تلك المقتنيات ومدى قانونية وشرعية امتلاك صاحب الشقة لبعضها وعمل اللجنة التي ضمت نخبة من الخبراء كان في بيان مدى أثرية تلك القطع من عدمه، وطبقا لقرار المحكمة ستتم مصادرة تلك الآثار لتعرض في المتاحف المصرية.

كان تقرير محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فيما يخص مقتنيات القضية التي عرفت اعلاميا باسم قضية «شقة الزمالك»، قد كشف عن العثور على مايقرب من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة، وأفاد تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عدم وجود اسم صاحب الشقة وابنه ضمن سجلات الحيازة وهو ما يعرضهما للمسآلة القانونية لاقتنائهما آثارا دون سند ملكية.

ووفقا لما أعلنته محكمة جنوب القاهرة في مؤتمرها الصحفي حول محتويات الشقة الذي عقد ظهر أمس الأحد، فجاء تقرير التقرير لجنة مصلحة الدمغة والموازين، المكلفة بفحص ما عثر عليه في شقة الزمالك، عن وجود 3707 قطع ذهبية بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2097 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة داخل شقة الزمالك.