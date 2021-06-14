من «الفعل الفاضح» لـ «محكمة جنح النزهة».. القصة الكاملة لمتحرش المترو

فيديو من نهاية يوم 13 مارس الماضي من العام المنصرم، يظهر فيه شخص مجهول يجلس في وقت متأخر، في إحدى عربات المترو يقوم بأفعال مشينة، «فتح سوسته بنطاله» بغرض التحرش بفتاة كانت تجلس أمامه في نفس عربة المترو التي يجلس بآخرها شابان، فوجئت الفتاة من تصرفات المتهم ولم تدرك ما هو التصرف الصحيح الذي يجب عليها فعله، إلا أن هاتفت خطيبها وأخبرته بما يحدث، فهدأ من روعها وطلب منها التصرف بهدوء من خلال تصويره فيديو حتي يكون دليل إدانة عليه.

المطالبة بمعاقبة المتهم بعد ارتكابه فعل فاضح علني

مدة الفيديو التي ظهر به المتهم كانت 37 ثانية انتشر بقوة على السوشيال ميديا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام خطيب الفتاة بنشره، ولاقي الفيديو استياء عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، وأخذوا في مشاركة الفيديو مطالبين بمعاقبة المتهم.

القبض على متحرش المترو

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو وتداوله ألقت مباحث قسم شرطة النزهة القبض على المتهم بعد أن تمكنوا من تحديد هويته وقدمته الشرطة مكبلا بالأصفاد إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة وظهوره في الفيديو أثناء قيامه بأفعال فاضحة علنية.

التحقيقات مع المتهم

استمرت التحقيقات مع المتهم واستمعت لأقواله بعد أن أكدت اللجنة الفنية أن الفيديو يخص المتهم وليس مفبركا، وهو ما جعله يبرر جريمته بأنه مريض نفسياً وكان في حالة عدم اتزان دفعته لارتكاب هذا التصرف خلال وجوده بمحطة قباء بالخط الرابط لمترو الأنفاق العتبة وعدلي منصور، لكن التحقيقات أدانته وثبت ارتكابه للجريمة وذلك بعد عرضه على الطب النفسي وجاء التقرير بأنه شخص في كامل قواة العقلية ولا يعاني من أي أمراض نفسية.

السجن لمدة عام وغرامة

وبعد انتهاء التحقيق معه قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنح النزهة والتي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بعد ثبوت إدانته، وكان ذلك حكم درجة أولى، وبعد عمل استئناف، صدر الحكم على المتهم في الدرجة الثانية، بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.