محام مالك شقة الزمالك: أم زوجة موكلي تركت حقائبا «متفتحتش من وفاتها»

صرح الدكتور خالد أبو بكر، محام المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك شقة الزمالك، التي وجد بداخلها مجموعة من القطع الأثرية، أن تاريخ أسرة موكله (المستشار وحرمه)، يعود إلى عدد من البشوات، الذين تقلدوا مناصب كثيرة خلال فترة الحكم الملكي بمصر، مؤكدا أن بعض الممتلكات المتواجدة بتلك الشقة، لا يعلم موكله بوجودها من الأساس، معللا ذلك بأن والدة حرمه تركت حقائب مغلقة بعد وفاتها، موضحا أن تلك الحقائب لم تُفتح منذ وقتها، مشددا على أن هذا هو حقيقة الأمر.

وأضاف «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أسرة موكله تواجدت لأكثر من 30 سنة بدولة الكويت، وهذه الشقة بالتحديد لم يدخلها أي أحد منذ عامين.

وأشار محامي مالك الشقة، إلى أن أسرة موكله مستاءة بشكل كبير من التناول الإعلامي الذي صاحب تلك الواقعة، مشيرا إلى أن الأمر وصل لحد الخوض في الأعراض، دون دراية أو معلومة.

وانتقد المحامي التناول الإعلامي لهذه القضية، مشيرا إلى أن بعض الإعلاميين استخدموا الفاظا في تناول هذه الواقعة تسببت في توجيه الرأي العام، موضحا أن تلك الألفاظ أيضا من شأنها التأثير على القانون، وهذا بالمناسبة أمر مجرم في القانون.

وأوضح محامي مالك الشقة، أنه بالأساس لم يعلم أحد من أسرة مالك الشقة، بأن الشقة تم كسر بابها ودخل بعض الناس إليها، إلا من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن أسرة المالك لم تخبرها جهة واحدة في مصر بكسر شقتها، التي وصفها بأنها ممتلكات خاصة محمية من الدستور والقانون المصري.