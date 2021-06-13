البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة سعودية

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة بمدينة عسير في المملكة العربية السعودية، في انتهاك يتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية، يستهدف ترويع المدنيين الآمنين وتدمير الأعيان المدنية.

وحذر البرلمان العربي، من أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية سيشجعها على التمادي في أعمالها الإرهابية التي تمثل «جرائم حرب» بموجب القانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي لتدخل فوري وحاسم لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة والمدعومة من إيران، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البرلمان العربي، على أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي، وأن أمنها ركيزة أساسية وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.