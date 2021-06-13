رابط موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين

موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين، هو موقع متخصص أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمعلمين اعتبارا من العام الدراسي 2020/2021، بالإضافة إلى المديرين ولجان التقييم بالإدارات والموجهين، وهو متاح عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم. وأكدت الوزارة أن الموقع متاح اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 15-6-2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس المقبل، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطتها للتحول الرقمي وتحويل جميع الخدمات التعليمية للمعلمين والطلاب إلكترونيا تسهيلا عليهم، واختصارا للوقت والمجهود.

موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين يعمل على رقمنة عمليات الترقي

ويأتِ تخصيص موقع تسجيل استيفاء ملف الترقى إلكترونيا للمعلمين، في إطار موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على آليات رقمنة وحوكمة عمليات الترقية، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام النقاط في تقييم جميع مكونات ملف الترقي، بجانب استيفاء هذه المكونات إلكترونيًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الرقمنة والتحول الرقمى، وفي إطار تنظيم عمليات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

وللدخول على موقع تسجيل استيفاء ملف الترقى إلكترونيا للمعلمين من هنـــا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المعلمين المرشحين المنتسبين للعملية التعليمية للترقي، بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم عبر الضغط هنــا، وذلك بهدف استيفاء جميع بنود استمارة ملف إنجاز المعلم بصفة إلكترونية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذا البرنامج ضروري للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وتابعت الوزارة بأنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للأزهر بشأن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية والتوجيه الفني وآليات دفع تكاليف تلك البرامج في إطار استعدادات مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ووظائف التوجيه الفني، ووكيل ومدير إدارة تعليمية.