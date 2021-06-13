بايدن بعد لقائه إليزابيث: تذكرني بوالدتي.. ودعوتها لزيارة البيت الأبيض

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بأنها «كريمة للغاية»، وتذكره بوالدته بعد لقائها في قلعة وندسور.

وقال بايدن: «لقد كان لدينا الكثير من الأحاديث الرائعة» وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

في حين قالت الملكة إليزابيث إنها تريد أن تعرف المزيد عن الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، ومن المقرر أن يلتقي بايدن بنظيره الروسي، في قمة ثنائية بسويسرا الأسبوع المقبل، بعد حضور قمة الناتو في بروكسل.

وخلال حديثه في مطار هيثرو، قبل مغادرته المملكة المتحدة، قال بايدن إنه يتمنى لو تحدث إلى الملكة لفترة أطول.

وقال بايدن: «لقد كانت كريمة للغاية»، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنها ستتعرض للإهانة، إذا قال إنها «ذكّرتني بأمي من حيث مظهرها والكرم».

ولدى سؤاله عما إذا كان دعاها لزيارة البيت الأبيض، قال إنه فعل ذلك.

قبل ركوب الطائرة الرئاسية، تحدث الرئيس الأمريكي لفترة من الوقت على مدرج المطار مع بعض الضيوف، ثم ودع السيدة الأولى جيل بايدن التي ستعود إلى واشنطن.

ورحبت ملكة بريطانيا «95 عاما»، التي كانت ترتدي ملابس زهرية زاهية، ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقا لقناة «سكاى نيوز».

ولقي الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية، حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية، وجرى عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وبدا الارتياح واضحا على الرئيس والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.