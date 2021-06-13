عاجل.. بايدن يصل بروكسل لحضور قمة زعماء الناتو كتب: سحر المكاوى 09:02 م | الأحد 13 يونيو 2021 بايدن وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة البلجيكية «بروكسل»، لحضور قمة زعماء الناتو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل. اقرأ المزيد: عاجل.. جو بايدن يهنئ نفتالي بينيت لفوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية عاجل.. موقع أمريكي: إدارة بايدن ترحب بإنهاء ولاية نتنياهو الرئيس الروسي عن وصف بايدن له بـ«القاتل»: مصطلح شائع في هوليوود عاجل.. بايدن ورئيس وزراء اليابان يبحثان التحديات وملف كوريا الشمالية بايدن بروكسل قمة زعماء الناتو الرئيس الأمريكى