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محمود مسلم

عاجل.. بايدن يصل بروكسل لحضور قمة زعماء الناتو

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سحر المكاوى
09:02 م | الأحد 13 يونيو 2021
بايدن

بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة البلجيكية «بروكسل»، لحضور قمة زعماء الناتو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

 

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