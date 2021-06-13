النيابة العامة تحقق مع مصوري فيديو فاضح لجسد مواطن في أسيوط

تحقق النيابة العامة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، مع 4 أشخاص صوروا مقطع فيديو لمواطن يظهر خلاله أجزاء من جسده، ونشروه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينه وبين ابنة أحدهم.

وكان مركز شرطة ديروط بأسيوط، تلقى بلاغا من أحد المواطنين بقيام 5 آخرين باستدراجه أثناء سيره بالقرب من منازلهم إلى شونة خاصة بأحدهم، وقاموا بتقيده كرها وتهديده بالقتل تحت تهديد السلاح، لوجود علاقة بينه وبين ابنة أحدهم، وعقب ذلك قاموا بتصوير فيديو يظهر أجزاء متفرقة من جسده، منها أجزاء حساسة ومساومته على نشر الفيديو، إذا لم ينهِ العلاقة مع الفتاة المذكورة، ولكن فوجئ المجني عليه بنشر الفيديو الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تبين له انه نشر منذ فترة بمراجعة تاريخ النشر وهو لم يعرف.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من المتهمين وهروب أحدهم من خلال حملة أمنية مكبرة، وبمواجهة المتهمين أمام المباحث، أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تستكمل التحقيقات من أطراف الواقعة في مقر النيابة العامة في ديروط، فيما تكثف مباحث مركز شرطة ديروط جهودها لضبط المتهم الخامس في الواقعة للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.