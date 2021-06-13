عمرو الورداني: كل ما في بيت الزوجة ملكًا لها وصاحبة التصرف الوحيد فيه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية، إن كل ما في بيت الزوجة يعتبر ملكًا للزوجه لأنها هي من اشترته وملكته، وهي صاحبه التصرف الوحيد فيه.

وأضاف «الورداني»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن استبدال قائمة المنقولات بإيصال الأمانة هو ما يؤدى إلى وجود مشكلات كبرى في الزواج ويندرج تحت لفظ «التخوين الزواجي»، مشيرًا إلى أن قائمة الزواج تحفظ حق المرأة، وفي بعض الأحيان تكون وسيلة للدفاع عن حقها، وتحميل معنى قائمة منقولات الزوجية بمعنى الخيانة أمر خاطئ.

وأردف:«والد الزوجة اللي بياخد المهر ويشتري لبنته العفش يرتكب أمرًا خاطئًا، والمفروض المهر بيتسلم للبنت لأنه فلوسها»، مؤكدًا أن الدار لم تصدر الفتوى الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية إلا بعد صدور طلبات من قبل المواطنين بذلك، لأن مسائل الزواج على رأس الأسئلة التي ترد لـ «الإفتاء»، مشيرًا إلى أن القائمة لا يجوز تحويلها لقضية فهى معنى أصيل من معاني السعادة الزوجية، «لو العفش الموجود في بيت الزوجية والزوجه معاها فواتيرها يكون حقها ومحدش ينازعها فيه».

وأشار، إلى أن «الإفتاء» قام بإطلاق برنامج للمقبلين على الزواج، ولاقى رواجًا كبيرًا ما بين الشباب، «الدورة دي اتحولت لاسم المقبلين على الحياة، ونص اللي بيجوا يحضروا متجوزين، وفيها كلام كتير يخص الاقتصاد المنزلي وتخفيف أعباء الحياة والديكور، وأنا بديهم الأصول العشرة في حسن العشرةعمرو».