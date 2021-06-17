حكاية جرمية.. سائق يقتل حارس عقار بالمقطم: «اعتقد أنه تحرش بزوجته»

حارس عقار وزوجته وأولاده يعملون ويقطنون في إحدى الفيلل الموجودة بمنطقة المقطم، ويعمل شخص آخر أيضا كسائق لصاحب الفيلا، وزوجته تعمل خادمة بها.

السائق «المتهم» كان كثير الشكوي من الحارس «المجني عليه»، بسبب اعتقاده أنه يتحرش بزوجته، وأنه السبب في تسريحها من عملها، فعقد العزم على الانتقام منه بعدما طرد من قبل صاحب الفيلا هو وزوجته؛ منعا للمشكلات بين الطرفين.

ولأن حارس العقار لم يصدر منه أي فعل مشين، فأخذ السائق المتهم يخطط في كيفية الانتقام منه، إلى أن استقرت في رأسه فكرة التخلص من المجني عليه وزوجته وأولاده صعقا بالكهرباء.

التخطيط للقتل

اختمرت الفكرة برأس المتهم «أمين. ع. أ، 45 عاما، سائق»، وفي ساعة متأخرة من ليل الاثنين 11 فبراير 2019، تسلل إلى الفيلا وكان بحوزته «سلاح أبيض سكين، سلك كهربائي» أعدهم لتنفيذ مخططه في التخلص منه، إلا أن حدث ما لم يتوقعه وهو استيقاظ ابنه حارس الفيلا المجني عليها «إيمان. س. ز»، بعد شعورها بتسرب مياه إلى حجرة نومهما، والصياح على والدها «سيد. ز. م، حارس فيلا» لاستطلاع الأمر، وعندما خرج من غرفته سدد له المتهم طعنة نافذة بالصدر محدثا إصابته التي أودت بحياته.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من مالك إحدى الفيلل الموجودة بمنطقة المقطم، يفيد بمقتل حارس الفيلا الخاصة به بداخلها، على يد المتهم الذي كان يعمل أيضا لديه سائق وسرح هو وزوجته، بعدما كثرت المشكلات بينه وحارس العقار.

المتهم اعتقد أنه تحرش بزوجته

على الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة، وتبين صحة الواقعة، وقبض على المتهم الذي اعترف في تحقيقات النيابة أنه على إثر مشاجرة بينه والمجني عليه بسبب تحرشه بزوجته ومعاكستها الدائمة وكان السبب في تسريحها من العمل، عقد العزم على قتله، وأعد عدته وتوجه لمكان الواقعة ونفذ جريمته.

كان ينوي صعقهم بالكهرباء

ودلت التحريات على اعتداء المتهم على المجني عليه، انتقاما منه؛ لاعتقاده أنه كان السبب في تسريح زوجته من العمل، فضلا عن ادعاء المتهم المستمر بتحرش الحارس بزوجته، وذلك على خلاف الحقيقة، فصمم على قتله.

وعندما شعرت نجله المجني عليها بصوت المياه المتدفق للغرفة التي ينامون بها أيقظت والدها الذي ذهب لاستطلاع الأمر، وعندما خرج من الغرفة سدد له المتهم طعنة.

وحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت إحالتها لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، وأصدرت حكمها ضد المتهم بالإعدام لما اقترفه من جرم.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد محمود، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.