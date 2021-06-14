ليلى علوي ترد على انتقاد البعض لأجور الفنانين: بنموت فقرا (فيديو)

عرضت قناة «art»، مقطع فيديو قديم من لقاء الفنانة ليلى علوي مع بوسي شلبي، للحديث عن أجرها المادي، فذكرت علوي، أنها مطلوبة للغاية في العمل الفني، ولذلك أجرها مرتفع، «فيه ناس بتقول الناس بتاخد فلوس كتير، ميعرفوش أننا بندفع 20% ضريبة، وعندنا مصاريف وعندنا دعاية ومسؤوليات، ممكن الواحد يقعد سنتين أو 3 مش بيشتغل، معندناش معاش، ولا تأمين صحي، الفنان معندهوش حد يضمن له بكره».

واستشهدت «علوي»، خلال اللقاء، بنجوم الفن الكبار، «النجوم الكبار اللي حبينا السينما منهم وهم نجوم الفن العربي خلال الـ100 سنة اللي فاتوا ماتوا من غير ما يسيبوا حاجة ليهم ولا لولادهم، يعني فقرا، مفيش ممثل ناشيء أو نجم كبير بيحدد سعره، اللي بيحدد سعره هو التوزيع، أنا بتمنى كل موظف في مصر يأخذ المرتب اللي يستحقه، كل واحد يعمل في أي مجال يحصل على العائد اللي بيستحقه»، لكن البعض يستخدم الماديات لتشويه الشخصيات.

وضربت الفنانة مثالا على ذلك بالقضاة في بريطانيا، «القاضي في بريطانيا مش عنده مرتب، ده بياخد شيك على بياض عشان يعرف يشتغل كويس ويبقى عادل، لازم الناس تحب الخير، ونحترم حقوق كل واحد كويس، نفسي النفوس بجد تبقى طيبة أكتر ومؤمنة أكتر وخيره أكتر، الحقد مدمر للشعوب»، متسائلة عن سبب تفوه البعض بما يتقاضاه من راتب، والغرض من ذلك، «ياما اشتغلت في عز أزمة السينما أثناء حرب العراق والخليج، لأني بحب الصناعة ومتكلمتش عن الراتب».